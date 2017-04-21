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12:56 (мск), источник: Калининград.Ru

Власти не планируют благоустраивать остров Канта к ЧМ-2018

В порядок приведут только набережную у Рыбной деревни.

Источник: Калининград.Ru

Правительство Калининградской области не планирует благоустраивать территорию острова Канта. Об этом рассказал врио вице-премьера Александр Рольбинов во время рабочего выезда в четверг, 20 апреля.

Планов по благоустройству этой территории у нас нет. Возможно, что-то позже появится. Но пока работ не запланировано, — сообщил Рольбинов.

Чиновник рассказал, что власти рассчитывают благоустроить променад напротив второй очереди Рыбной деревни, чтобы соединить его с набережной Ветеранов под Высоким мостом.

Чемпионат мира по футболу пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года. На стадионе в Калининграде пройдут четыре матча группового этапа турнира: 16, 22, 25 и 28 июня.

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