Власти не планируют благоустраивать остров Канта к ЧМ-2018
В порядок приведут только набережную у Рыбной деревни.
В порядок приведут только набережную у Рыбной деревни.
Правительство Калининградской области не планирует благоустраивать территорию острова Канта. Об этом рассказал врио
Планов по благоустройству этой территории у нас нет. Возможно,
Чиновник рассказал, что власти рассчитывают благоустроить променад напротив второй очереди Рыбной деревни, чтобы соединить его с набережной Ветеранов под Высоким мостом.
Чемпионат мира по футболу пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года. На стадионе в Калининграде пройдут четыре матча группового этапа турнира: 16, 22, 25 и 28 июня.