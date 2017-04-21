В Воронеже на концерте «Ленинграда» зрители снесли металлодетектор вместе с охраной
Выступление Сергея Шнурова задержали на час.
Выступление Сергея Шнурова задержали на час.
Группировка «Ленинград» в рамках тура «20 лет на радость» выступила в зале воронежского дворца спорта «Юбилейный» вечером в четверг, 20 апреля. Концерт музыкантов посетили свыше 6 тыс. зрителей, что стало абсолютным рекордом для Воронежа за последние несколько лет.
Поклонники начали собираться у дворца спорта за два часа до указанного на билетах времени. Однако официальный запуск зрителей стартовал только за полчаса до концерта. К тому моменту очередь растянулась на 100 м.
Людей пропускали в здание группами по три человека через два узких входа с рамками металлодетекторов. Охранники дважды проводили досмотр: на улице перед входом в помещение и внутри на входе в зал. Это не помешало зрителям пронести на концерт алкоголь.
Начало концерта отложили на час
Хотя во время концерта на площадке было много охранников, в
Около десяти юных девушек и женщин в возрасте 45−50 лет встали на одну узкую лавку. Лавка накренились, и почти все стоявшие на ней упали на пол. Другие зрители помогли упавшим встать, а стоящие рядом охранники не сделали в направлении упавших ни шага.
У центрального входа в «Юбилейный» не было карет «скорой» и пожарных машин, которые обязательно должны дежурить рядом с местом проведения массового концерта. Медики и спасатели не смогли бы оперативно подъехать к зданию, так как все пути заняли припаркованные автомобили зрителей.
Сергей Шнуров по традиции разделил выступление на три блока с двумя антрактами.
В первом же перерыве народ толпой хлынул на улицу и снес в узком проходе рамку металлодетектора вместе с дежурившими у нее охранниками. Впоследствии оборудование подняли и отодвинули к стене.
Концерт «Ленинграда» продлился 2,5 часа и завершился в 22:40. Многие зрители попытались вызвать к «Юбилейному» такси, но