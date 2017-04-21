В Воронеже на концерте «Ленинграда» зрители снесли металлодетектор вместе с охраной

Группировка «Ленинград» в рамках тура «20 лет на радость» выступила в зале воронежского дворца спорта «Юбилейный» вечером в четверг, 20 апреля. Концерт музыкантов посетили свыше 6 тыс. зрителей, что стало абсолютным рекордом для Воронежа за последние несколько лет.

Поклонники начали собираться у дворца спорта за два часа до указанного на билетах времени. Однако официальный запуск зрителей стартовал только за полчаса до концерта. К тому моменту очередь растянулась на 100 м.

Людей пропускали в здание группами по три человека через два узких входа с рамками металлодетекторов. Охранники дважды проводили досмотр: на улице перед входом в помещение и внутри на входе в зал. Это не помешало зрителям пронести на концерт алкоголь.

Начало концерта отложили на час из-за неорганизованной работы службы безопасности и позднего запуска зрителей. Об этом поклонникам сообщил лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров. В 19 часов певец вышел на сцену и заявил, что выступление откладывается как минимум на час, чтобы все смогли попасть в зал.

Хотя во время концерта на площадке было много охранников, в фан-зоне зрители распивали спиртные напитки и курили. В танцевальном партере люди перелазили через бортики катка и занимали любые приступочки, откуда лучше было видно: от скамеек до кофров с музыкальным оборудованием.

Около десяти юных девушек и женщин в возрасте 45−50 лет встали на одну узкую лавку. Лавка накренились, и почти все стоявшие на ней упали на пол. Другие зрители помогли упавшим встать, а стоящие рядом охранники не сделали в направлении упавших ни шага.

У центрального входа в «Юбилейный» не было карет «скорой» и пожарных машин, которые обязательно должны дежурить рядом с местом проведения массового концерта. Медики и спасатели не смогли бы оперативно подъехать к зданию, так как все пути заняли припаркованные автомобили зрителей.

Сергей Шнуров по традиции разделил выступление на три блока с двумя антрактами.

В первом же перерыве народ толпой хлынул на улицу и снес в узком проходе рамку металлодетектора вместе с дежурившими у нее охранниками. Впоследствии оборудование подняли и отодвинули к стене.