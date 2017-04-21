Самарцы сдали свыше 85 литров крови в Национальный день донора

20 апреля на Самарской областной клинической станции переливания крови отметили Национальный день донора крови.

Традиционно в этот день в нашей стране чествуют и благодарят отзывчивых и благородных людей — российских доноров крови и её компонентов.

Самарские доноры также отметили свой «профессиональный праздник» очередной сдачей крови. С самого утра на станции всех доноров и сотрудников станции ждала праздничная и по-весеннему приятная атмосфера, несмотря на дождливую погоду. Ровно в 8.00 коридор заполнился очередью из желающих пополнить запасы банка крови и зарядить окружающих своим позитивом и добром.

Помимо постоянных доноров и вновь пришедших горожан в этот день к мероприятию присоединились специалисты Управления федерального казначейства по Самарской области, сотрудники Нотариальной палаты Самарской области и депутаты Совета депутатов Промышленного внутригородского округа. Всех доноров со словами благодарности встречали волонтеры Самарского дома молодежи, которые раздавали яркие открытки и памятные сувениры от службы крови.

В результате Самарскую станцию переливания крови посетили более 270 человек, кровь сдал 191 донор, было собрано более 85 литров жизненно важных компонентов, сообщает сайт облправительства.