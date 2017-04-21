Самарцы сдали свыше 85 литров крови в Национальный день донора
Всех доноров со словами благодарности встречали волонтеры Самарского дома молодежи.
Всех доноров со словами благодарности встречали волонтеры Самарского дома молодежи.
20 апреля на Самарской областной клинической станции переливания крови отметили Национальный день донора крови.
Традиционно в этот день в нашей стране чествуют и благодарят отзывчивых и благородных людей — российских доноров крови и её компонентов.
Самарские доноры также отметили свой «профессиональный праздник» очередной сдачей крови. С самого утра на станции всех доноров и сотрудников станции ждала праздничная и
Помимо постоянных доноров и вновь пришедших горожан в этот день к мероприятию присоединились специалисты Управления федерального казначейства по Самарской области, сотрудники Нотариальной палаты Самарской области и депутаты Совета депутатов Промышленного внутригородского округа. Всех доноров со словами благодарности встречали волонтеры Самарского дома молодежи, которые раздавали яркие открытки и памятные сувениры от службы крови.
В результате Самарскую станцию переливания крови посетили более 270 человек, кровь сдал 191 донор, было собрано более 85 литров жизненно важных компонентов, сообщает сайт облправительства.