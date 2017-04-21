Россию на «Славянском базаре» представит девочка из Барабинска

Первый серьезный конкурс — «Первоцветы», где маленькая солистка спела песню «Коромыслице». В 2014 году — поездка в Санкт-Петербург на конкурс «Русская сказка». Там Катя стала лауреатом I степени. Всевозможные конкурсы в интернете и других источниках искала мама, а руководитель подбирала репертуар и работала с маленькой певицей.

Заниматься народным вокалом Катя стала с пяти лет. Музыкальный руководитель детского сада Татьяна Гуляева заметила неординарные способности девочки к вокалу. Причем, именно к народному. И вместе с мамой Кати Анной Кретовой они стали усиленно заниматься с будущей звездочкой. Старались принимать участие во всех доступных и возможных конкурсах.

К восьми годам Катя стала расти в профессиональном плане. Стала меньше стесняться на сцене, добавлять в исполнение свои нюансы, новые вокальные «фишки». И сейчас она не просто поет, а проживает песню, пропускает ее через себя. Каждое исполнение — отдельный мини-спектакль, где каждый раз она играет по-разному.

По приглашению от организаторов Катя принимала участие в фестивале «Поколение Next», который проходил в Сочи. Тут уже без спонсоров не обошлось. Финансы нужны были и для приобретения костюма, и на саму поездку. Президентом фестиваля был Виталий Орлов, сейчас он музыкальный продюсер проекта «Голос». Из Сочи Катя привезла диплом «Симпатия жюри».

Катю выбрали из 11 претендентов на участие в фестивале из разных городов страны.

Увы, в сам телепроект «Голос» маленькая звездочка из Барабинска кастинг не прошла. Но сейчас об этом ничуть не жалеет. В октябре прошлого года — участие в конкурсе русской культуры «Истоки» и диплом лауреата II степени. И там же подарили два сертификата-приглашения на музыкальные фестивали в Латвию и Мальту. Поездки пришлось отложить из-за финансовых трудностей. Но зато Анна и Катя познакомились с Екатериной Сергеевой, которая предложила участвовать в конкурсе «Моя Родина». На этом конкурсе Катюша завоевала два диплома — «Лучший талант России» и «Лучший национальный костюм». И тогда же выступление в Никольской башне Президентского полка и в Кремле — на главной сцене страны.

Екатерина Сергеева предложила подать заявку на участие в фестивале «Славянский базар». Отбор проходил в два этапа — заочный и очный. Заочный Катя прошла без проблем, а на очный опять пришлось ехать в столицу, где среди 11 претендентов из различных городов России жюри в составе композитора Григория Гладкова, композитора.

Александра Журбина, эстрадной певицы, актрисы, теле-и радиоведущей Илоны Броневицкой выбрало нашу юную землячку. Так что в июле будем наблюдать за участием в фестивале жительницы Барабинска Кати Кретовой и переживать за нее.

— Я не волнуюсь на сцене, — говорит Катя. — Когда уже исполняешь номер, волноваться некогда. Все волнение стараюсь оставить за кулисами. Но там меня всегда поддерживает мама. С ней я чувствую себя намного спокойнее.

— Готовиться к фестивалю мы будем в Барабинске, — продолжает разговор музыкальный руководитель Татьяна Гуляева. — Исполнять будем две песни. Одна из них — «Летела гагара», которую Катя пела на отборочном туре. Вторую пока не подобрали, но это точно будет народная и подходящая Катюше по голосу, ее темпераменту. Надеемся только на победу.