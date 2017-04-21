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13:13 (мск), источник: Комсомольская правда

Малышу из Уфы будут искать родителей на «Первом канале»

Передача выйдет в эфир 23 апреля.

Богдану — 1 год и 9 месяцев — ребенок общительный, кушает хорошо, на окружающий мир смотрит с живым интересом. Историю малыша смогут узнать зрители «Первого канала»: 23 апреля Богдану будут искать родителей в рубрике «У вас будет ребенок» передачи «Пока все дома».

Анкеты других детей из Башкирии также покажут в телеэфире, также их можно найти на сайте videopassport.ru или обратившись в Управление по опеке и попечительству, которое находится по адресу улица Комсомольская, 161/2, тел. 279−91−84, 279−81−85.

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