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14:37 (мск), источник: АиФ Калининград

ГИБДД запретит на Радоницу парковку возле кладбищ Калининграда

Соответствующие дорожные знаки уже установлены на трассе.

На Радоницу, которая в 2017 году выпадает на 25 апреля до кладбищ Калининграда будет организован специальный маршрут: автобусы будут ходить от Южного вокзала до 16-го километра Балтийского шоссе.

«Калининград-ГорТранс» на Радоницу, с 8.00 до 20.00, пустит четыре автобуса шесть автобусов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, также будет продлен автобусный маршрут № 65 «ул. Лужская (пос. А. Космодемьянского) — СК «Янтарный» до завода ОАО «Силикатстром». По маршруту будут ходить 10 автобусов. Повышать цены на билеты перевозчики не будут.

Возле городских кладбищ установят биотуалеты и организуют продажу ритуальных принадлежностей. При этом ГИБДД ограничит парковку и стоянку автомобилей в районе городских кладбищ.

Отметим, что 25 апреля с 7.00 до 19.00 на участке автомобильной дороги «Калининград-Голубево-Полевое» с 3-го по 5-ый километр временно вводится одностороннее движение.

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