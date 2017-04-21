Американцы адаптируют подлодки для женщин
Ради
Ради
Американская компания Electric Boat занялась доработкой подводных лодок типа «Вирджиния», чтобы адаптировать их для
По этой причине некоторые элементы, включая перепускные клапаны, рассчитаны на мужскую силу; повернуть их женщинам может быть сложно. Кроме того, душевые кабины и жилые отсеки также проектировались только для мужчин.
Согласно заявлению Electric Boat, помимо очевидного увеличения количества душевых на подлодке, организации раздельных гальюнов и спальных мест, компания намерена изменить и некоторые другие элементы. В частности, большинство элементов управления, расположенных высоко, будут перемещены ниже, их будет легче переключать или поворачивать.
Кроме того, компания намерена установить лесенки у трехъярусных кроватей, чтобы женщинам было легче забираться на второй и третий ярусы. Наконец, все информационные таблички и дисплеи будут размещены ниже.
Командование ВМС США сняло запрет на службу женщин на подводных лодках в 2010 году. Первыми разрешение служить на подводных лодках получили
В январе прошлого года министр ВМС США Рэй Мабус распорядился, чтобы военные пересмотрели названия всех своих должностей и специальностей, в которых фигурирует слово man (мужчина). В результате пересмотра из употребления должны уйти такие слова, как yeoman (старший писарь), fireman (пожарный) и seaman (матрос).
Василий Сычёв