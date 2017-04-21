Американцы адаптируют подлодки для женщин

Американская компания Electric Boat занялась доработкой подводных лодок типа «Вирджиния», чтобы адаптировать их для женщин-моряков. Как сообщает Navy Times, компания планирует перепроектировать внутреннюю планировку корабля. Как ожидается, первой подлодкой, построенной с расчетом на женщин-подводников, станет «Нью-Джерси», еще не заложенный, но уже заказанный военными корабль.

По этой причине некоторые элементы, включая перепускные клапаны, рассчитаны на мужскую силу; повернуть их женщинам может быть сложно. Кроме того, душевые кабины и жилые отсеки также проектировались только для мужчин.

Согласно заявлению Electric Boat, помимо очевидного увеличения количества душевых на подлодке, организации раздельных гальюнов и спальных мест, компания намерена изменить и некоторые другие элементы. В частности, большинство элементов управления, расположенных высоко, будут перемещены ниже, их будет легче переключать или поворачивать.

Кроме того, компания намерена установить лесенки у трехъярусных кроватей, чтобы женщинам было легче забираться на второй и третий ярусы. Наконец, все информационные таблички и дисплеи будут размещены ниже.