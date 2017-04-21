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16:59 (мск), источник: N + 1

Американцы адаптируют подлодки для женщин

Ради женщин-моряков на подлодках появятся раздельные душевые и кровати с лестницами.

Источник: U.S. Navy

Американская компания Electric Boat занялась доработкой подводных лодок типа «Вирджиния», чтобы адаптировать их для женщин-моряков. Как сообщает Navy Times, компания планирует перепроектировать внутреннюю планировку корабля. Как ожидается, первой подлодкой, построенной с расчетом на женщин-подводников, станет «Нью-Джерси», еще не заложенный, но уже заказанный военными корабль.

Все современные подводные лодки проектировались исключительно под мужские экипажи.
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По этой причине некоторые элементы, включая перепускные клапаны, рассчитаны на мужскую силу; повернуть их женщинам может быть сложно. Кроме того, душевые кабины и жилые отсеки также проектировались только для мужчин.

Согласно заявлению Electric Boat, помимо очевидного увеличения количества душевых на подлодке, организации раздельных гальюнов и спальных мест, компания намерена изменить и некоторые другие элементы. В частности, большинство элементов управления, расположенных высоко, будут перемещены ниже, их будет легче переключать или поворачивать.

Кроме того, компания намерена установить лесенки у трехъярусных кроватей, чтобы женщинам было легче забираться на второй и третий ярусы. Наконец, все информационные таблички и дисплеи будут размещены ниже.

Как ожидается, подводная лодка «Нью-Джерси» с новой планировкой войдет в состав американского флота в 2021 году.

Командование ВМС США сняло запрет на службу женщин на подводных лодках в 2010 году. Первыми разрешение служить на подводных лодках получили женщины-офицеры. В настоящее время на американских подводных лодках служат 80 женщин-офицеров и 50 женщин-матросов. По оценке командования ВМС США, их численность перевалит за сотню в ближайшие несколько лет.

В январе прошлого года министр ВМС США Рэй Мабус распорядился, чтобы военные пересмотрели названия всех своих должностей и специальностей, в которых фигурирует слово man (мужчина). В результате пересмотра из употребления должны уйти такие слова, как yeoman (старший писарь), fireman (пожарный) и seaman (матрос).

Василий Сычёв

Комментарии
1
АЛЕКСАНДР БОЛОТНИКОВ
Лучше иметь женщин , чем резиновых кукол.
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