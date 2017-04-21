Названы самые комфортные российские города

Так, по мнению авторов исследования — научных сотрудников лаборатории экономической географии ИС РАН, кандидатов географических наук Оксаны Рудневой и Александра Соколова — лидируют по совокупности показателей Москва, Санкт-Петербург и Казань. Также в пятерку лучших вошли Екатеринбург и Нижний Новгород. Замыкают рейтинг Новокузнецк, Томск, Владивосток, Барнаул и Хабаровск.

Для научной работы на основании 25 различных показателей была проанализирована жизнь обитателей 35 городов, чья численность населения начинается от отметки в полмиллиона человек. «Порог в 500 тысяч жителей является своеобразной “границей социальной безопасности” города, начиная с которой резко падает уровень безработицы, расширяются возможности трудоустройства, активнее малый бизнес», — поясняют ученые.

За единицу комфортности, меж тем, приняты не только макроэкономические показатели, но и такие неотъемлемые составляющие удобства, как доступность магазинов, наличие метрополитена, отсутствие дорожных пробок и даже перепады температур.

Любопытен анализ по отдельным значениям. Так, лидерами в категории «коммерческая привлекательность» являются Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Наиболее развития инфраструктура — помимо столицы — в Казани и Набережных Челнах. Санкт-Петербург вышел на первое место по числу международных мероприятий.

Наиболее благоприятная демографическая ситуация — в Набережных челнах, Москве, Казани, Уфе и Тюмени. Самый большой выбор учебных заведений — в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Омске и Воронеже, а учреждений культуры — в Москве, Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Нижним Новгороде.

«В результате исследования выявлено непропорциональное развитие европейской и азиатской части, столицы и других городов. Значительная часть территории находится к востоку от Уральских гор, но большая часть населения живет к западу от них. Остро стоит вопрос преодоления пространственного неравенства», — отмечают ученые, резюмируя: процесс урбанизации в России не завершен.