Названы самые комфортные российские города
Ученые УрО РАН составили рейтинг крупных городов России по уровню комфортности проживания.
Ученые УрО РАН составили рейтинг крупных городов России по уровню комфортности проживания.
Так, по мнению авторов исследования — научных сотрудников лаборатории экономической географии ИС РАН, кандидатов географических наук Оксаны Рудневой и Александра Соколова — лидируют по совокупности показателей Москва,
Для научной работы на основании 25 различных показателей была проанализирована жизнь обитателей 35 городов, чья численность населения начинается от отметки в полмиллиона человек. «Порог в 500 тысяч жителей является своеобразной “границей социальной безопасности” города, начиная с которой резко падает уровень безработицы, расширяются возможности трудоустройства, активнее малый бизнес», — поясняют ученые.
За единицу комфортности, меж тем, приняты не только макроэкономические показатели, но и такие неотъемлемые составляющие удобства, как доступность магазинов, наличие метрополитена, отсутствие дорожных пробок и даже перепады температур.
Любопытен анализ по отдельным значениям. Так, лидерами в категории «коммерческая привлекательность» являются Москва,
Наиболее благоприятная демографическая ситуация — в Набережных челнах, Москве, Казани, Уфе и Тюмени. Самый большой выбор учебных заведений — в Москве,
«В результате исследования выявлено непропорциональное развитие европейской и азиатской части, столицы и других городов. Значительная часть территории находится к востоку от Уральских гор, но большая часть населения живет к западу от них. Остро стоит вопрос преодоления пространственного неравенства», — отмечают ученые, резюмируя: процесс урбанизации в России не завершен.