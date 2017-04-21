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13:41 (мск), источник: dostup1.ru

Южноуральские полицейские в ночь на 22 апреля проведут несколько спецмероприятий

Будут задействованы добровольные народные дружины, ЧОПы, представители администраций, депутаты, члены общественных советов при территориальных ОМВД.

Полиция Челябинской области 21—22 апреля проведет оперативно-профилактические мероприятия «Ночь» и «Район», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Мероприятия проводятся с целью предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, совершаемых на улицах и в иных общественных местах, в том числе связанных с незаконным оборотом оружия и наркотических средств, перевозкой и реализацией древесины, с целью задержания лиц, находящихся в розыске, а также для обеспечения безопасности граждан в вечернее и ночное время», — сообщили в пресс-центре ГУ МВД по Челябинской области.

К оперативным мероприятиям будут привлечены члены добровольных народных дружин и частных охранных организаций, представители администраций, депутатского корпуса и общественных советов при территориальных органах внутренних дел.

Мероприятие «Ночь» пройдет в Челябинске, Магнитогорске, Троицке, Златоусте, Копейске и Миассе, «Район» — на остальной территории области.

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