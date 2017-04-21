Южноуральские полицейские в ночь на 22 апреля проведут несколько спецмероприятий
Будут задействованы добровольные народные дружины, ЧОПы, представители администраций, депутаты, члены общественных советов при территориальных ОМВД.
Будут задействованы добровольные народные дружины, ЧОПы, представители администраций, депутаты, члены общественных советов при территориальных ОМВД.
Полиция Челябинской области
«Мероприятия проводятся с целью предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, совершаемых на улицах и в иных общественных местах, в том числе связанных с незаконным оборотом оружия и наркотических средств, перевозкой и реализацией древесины, с целью задержания лиц, находящихся в розыске, а также для обеспечения безопасности граждан в вечернее и ночное время», — сообщили в
К оперативным мероприятиям будут привлечены члены добровольных народных дружин и частных охранных организаций, представители администраций, депутатского корпуса и общественных советов при территориальных органах внутренних дел.
Мероприятие «Ночь» пройдет в Челябинске, Магнитогорске, Троицке, Златоусте, Копейске и Миассе, «Район» — на остальной территории области.