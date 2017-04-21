Пермский мединститут выпустил двух богатейших женщин России

Две выпускницы Пермского медицинского института вошли в рейтинг «200 богатейших бизнесменов России 2017» по версии журнала Forbes. Экс-врачи в первой женской тройке.

«Частный инвестор» Елена Рыболовлева держится на второй строчке рейтинга уже второй год подряд. Однако как такового бизнеса у нее нет, а все свое состояние она получила от экс-супруга — бывшего владельца «Уралкалия» и собственника ФК «Монако» Дмитрия Рыболовлева, после развода: около 600 миллионов долларов и 2 дома в Швейцарии.

С аналогичным капиталом в 600 миллионов долларов, но на третьей позиции расположилась председатель совета директоров ЗАО «Группа компаний S7» Наталия Филева. Она также получила свое состояние не без помощи супруга. Чета Филевых выкупила у сотрудников авиакомпании «Сибирь» акции еще в 1997 году. С 1998 года они стали владельцами контрольного пакета предприятия и принялись поглощать мелких конкурентов. В данный момент их компания вторая после «Аэрофлота» в своем сегменте рынка, передает «Уралинформбюро»..

Отметим, что на первом месте традиционно жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина с 1 миллиардом долларов.