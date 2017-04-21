«Комфортная среда»: дворы шести городов Дона благоустроят в 2017 году

В федеральную программу попали Ростов-на-Дону, Таганрог, Азов, Донецк, Гуково и Зверево. Как будут выглядеть изменённые территории, решают сами жители. Что-то будет сделано бесплатно, то есть за счёт бюджета, а за что-то собственникам придётся всё же заплатить.

Дворы жителей Дона преобразятся уже в этом году. Участники круглого стола, на котором обсудили развитие проекта «Комфортная среда», отмечают, что из федерального бюджета на его реализацию Ростовская область получила около 900 миллионов рублей. Еще 18 процентов от этой суммы поступят из бюджета региона. При этом две трети всех средств направят на благоустройство именно дворовых территорий.

«Речь идет о том, чтобы качественно изменить среду обитания, среду жизни, то есть вывести ее на совершенно иной уровень. Это не только детская площадка, не только одна лавочка и урна, это все-таки какое-то зонирование пространства», — пояснила директор департамента ЖКХ и энергетики Ростова-на-Дону Анна Нор-Аревян.

Участниками проекта в этом году стали шесть городов области: Ростов-на-Дону, Таганрог, Азов, Донецк, Гуково и Зверево. Теперь до 25 мая муниципалитеты должны разработать планы благоустройства и пройти конкурсный отбор. При этом, говорят участники совещания, важно учитывать пожелания жителей.

«Верно было бы спросить людей об их ожиданиях от той или иной территории. О тех потребностях, которые они хотели бы решать с помощью этой территории. О тех проблемах, с которыми сталкиваются. И профессионалам, как врачам, предложить уже решение этих проблем», — отметила советник губернатора Ростовской области Светлана Мананкина.

Бюджет проекта полностью покрывает только минимальный перечень работ по благоустройству — это освещение, дорожный проезд, лавочки и урны. Дополнительные объекты могут быть установлены только на основе софинансирования. Минимум один процент от стоимости каждого оплачивают сами жильцы.

«Каждая позиция добавляет дополнительное количество баллов при участии того или иного двора в этом проекте. У нас есть уже на сегодняшний день жители, которые готовы финансировать от 5−10 процентов», — прокомментировала директор департамента ЖКХ и энергетики Ростова-на-Дону Анна Нор-Аревян.

По словам организаторов, в этом году «Комфортная среда» сможет благоустроить около 100 дворов. Итоги конкурсного отбора станут известны в мае. В целом же проект рассчитан до 2022 года.