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19:09 (мск), источник: Интерфакс

Фонтаны в Москве запустят 29 апреля

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU — Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о начале сезона фонтанов в столице после зимнего перерыва 29 апреля. Как сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на оперативном совещании правительства города в пятницу, «Гормост» и префектуры завершают работу по текущему ремонту и подготовке к пуску городских фонтанов.

Источник: Агентство «Москва»

Всего в Москве насчитывается около 600 фонтанов, бассейнов и других водных устройств.

Среди самых популярных — это фонтаны на территории ВДНХ, комплекс фонтанов на Манежной площади и Поклонной горе, фонтаны в парке Горького, светодинамический фонтан в музее-заповеднике «Царицыно», «Александр и Натали» у Никитских ворот и многие другие.

Как сообщалось, фонтаны на ВДНХ закрывают на реставрацию в летний сезон 2017 года, работы закончатся к 2018 году.

«На фонтанах ВДНХ в сезон 2017 года начнутся реставрационные работы. Это и все фонтаны от Центральной линии — “Каменный Цветок”, “Золотой колос”, “Фонтан Дружбы народов” — сложнейшие реставрационные работы ждут реставраторов-профессионалов», — сообщил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов на пресс-конференции во вторник.

«Уверен, что к сезону 2018 года реставрационные работы будут завершены», — добавил он.

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