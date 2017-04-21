Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
Чудес не бывает: как я лечила варикозное расширение вен
12 советов для владельцев крошечных квартир
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей»
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
Франция ищет женщину. Какой должна быть первая леди?Последние пять лет Франция живет без первой леди. Однако скоро все изменится
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино
В Новосибирске после митингов отменили повышение тарифов ЖКХ
Россиян освободят от проверок счетчиков
Бондарчук рассказал, как влюбился в Паулину Андрееву - СМИ
«Нейтрализация Калининграда»: эксперты - Пентагону
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
СМИ: 66-летняя Ирина Алферова заметно помолодела
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen
Что круче: танк или УАЗик
Фоторепортажи
22Цвет нации
8Возвращение христиан в Каракош
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
14«Дарю тебе звезду»
13:58 (мск), источник: Вести Иркутск

Репетиция торжественного шествия ко Дню Победы прошла в Иркутске

Иркутск готовится к торжественному шествию, посвящённому Дню Победы.

— Выше голову, крепче шаг… Хоть и хмурятся тучи над горизонтом, тренировку торжественного шествия никто не отменял.

Вместе с людьми, на параде держит равнение и техника. Вот военный УАЗ, двигаться нужно медленно. Не более пяти километров в час.

Серьёзному автомобилю — и водителя серьёзного. Сергей Дмитриев. Говорит, 9 мая для него главный праздник. Главней, чем Новый год, к примеру. УАЗ к этому дню готовит заранее:

— Чтоб всё идеально, по уровню было. Постоянно моешь его, готовишь к параду, натираешь.

Ведь именно на этом автомобиле будет ехать командующий шествием. А пока — тренировка.

В этом году в иркутском парадном шествии принимают участие 19 коробок, и по традиции первыми идут кадеты. Сначала Иркутский гвардейский корпус, за ними — Усольский, и сегодня мальчишки тренировались на аэродроме наравне со взрослыми.

Годовщина Великой Победы хоть и не юбилейная, но от этого не менее торжественная, говорят военные. Вместе с ними оттачивают строевую подготовку бойцы Росгвардии, МЧС, таможня, приставы, ГУФСИН. И — снова подростки: воспитанники центра «Святослав», те, кто отличился на посту у Вечного огня, и юнармейцы:

— Чувствую ответственность за школу, за страну, за город.

Тренировок предстоит ещё четыре. Кроме аэропорта — на площади Сперанского. Там все участники шествия, а их больше 1000, будут одеты уже в парадную форму. Прогонят и вооружение: то, чем гордятся ракетчики.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Хит-парад. Лучшие девушки автосалона в Шанхае. ФОТО
Врачи спасают лицо любимого композитора звезд эстрады
Хит-парад. Лучшие девушки автосалона в Шанхае. ФОТО
Установлена личность напавшего на приемную ФСБ в Хабаровске
Дворкович предложил ввести для чиновников «право на ошибку»
Минобороны прокомментировало перемещение техники к границам КНДР
АМК Украины попросил арестовать имущество «Газпрома»
Состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Лиги чемпионов
Умерла еще одна пострадавшая при теракте в Петербурге
Рекордная подлодка-гигант встанет на службу ВМФ России
Спорт
В Европу без Ибрагимовича: обзор матчей Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" одолел "Андерлехт" в дополнительное время без травмировавшегося Златана Ибрагимовича
Авто
Страшно до слез: странные автомобили Шанхая Китайцы не только копируют. Иногда они сами пытаются рисовать крутые машины. Но по результатам сложно сказать, что хотели дизайнеры — рассмешить или напугать
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок В настоящее время актриса занята на съемках в Европе в фильме американского режиссера
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Госдума изменит правила очередности капремонта
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Надежда Ручка ждет первенца Певица находится на пятом месяце беременности.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь