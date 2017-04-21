Репетиция торжественного шествия ко Дню Победы прошла в Иркутске

— Выше голову, крепче шаг… Хоть и хмурятся тучи над горизонтом, тренировку торжественного шествия никто не отменял.

Вместе с людьми, на параде держит равнение и техника. Вот военный УАЗ, двигаться нужно медленно. Не более пяти километров в час.

Серьёзному автомобилю — и водителя серьёзного. Сергей Дмитриев. Говорит, 9 мая для него главный праздник. Главней, чем Новый год, к примеру. УАЗ к этому дню готовит заранее:

— Чтоб всё идеально, по уровню было. Постоянно моешь его, готовишь к параду, натираешь.

Ведь именно на этом автомобиле будет ехать командующий шествием. А пока — тренировка.

В этом году в иркутском парадном шествии принимают участие 19 коробок, и по традиции первыми идут кадеты. Сначала Иркутский гвардейский корпус, за ними — Усольский, и сегодня мальчишки тренировались на аэродроме наравне со взрослыми.

Годовщина Великой Победы хоть и не юбилейная, но от этого не менее торжественная, говорят военные. Вместе с ними оттачивают строевую подготовку бойцы Росгвардии, МЧС, таможня, приставы, ГУФСИН. И — снова подростки: воспитанники центра «Святослав», те, кто отличился на посту у Вечного огня, и юнармейцы:

— Чувствую ответственность за школу, за страну, за город.

Тренировок предстоит ещё четыре. Кроме аэропорта — на площади Сперанского. Там все участники шествия, а их больше 1000, будут одеты уже в парадную форму. Прогонят и вооружение: то, чем гордятся ракетчики.