В Кировском районе перекроют движение по четырем улицам

В Кировском районе Перми, в связи с проведением легкоатлетической эстафеты, приуроченной ко Дню Победы, с 17:00 до 18:30 будет перекрыто движение транспорта по следующим улицам:

— улица Кировоградская от улицы Ласьвинской до улицы Худанина;

— улица Федосеева от улицы Кировоградской до улицы Невского;

— улица Закамская от улицы Худанина до улицы Ласьвинская;

— улица Ласьвинская от улицы Невского до улицы Кировоградская.



Эстафета стартует и финиширует на стадионе «Прикамье». Маршрут пройдет по улицам Кировоградская — Федосеева — Закамская — Ласьвинская. В соревновании примут участие сборные команды школ, учреждений среднего профессионального образования, студентов, производственных коллективов, учреждений, предприятий и организаций района.