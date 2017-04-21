В Кировском районе перекроют движение по четырем улицам
28 апреля в Перми состоится традиционная эстафета, посвященная Дню Победы. Маршрут пройдет по улицам Кировоградская — Федосеева — Закамская — Ласьвинская.
28 апреля в Перми состоится традиционная эстафета, посвященная Дню Победы. Маршрут пройдет по улицам Кировоградская — Федосеева — Закамская — Ласьвинская.
В Кировском районе Перми, в связи с проведением легкоатлетической эстафеты, приуроченной ко Дню Победы, с 17:00 до 18:30 будет перекрыто движение транспорта по следующим улицам:
— улица Кировоградская от улицы Ласьвинской до улицы Худанина;
— улица Федосеева от улицы Кировоградской до улицы Невского;
— улица Закамская от улицы Худанина до улицы Ласьвинская;
— улица Ласьвинская от улицы Невского до улицы Кировоградская.
Эстафета стартует и финиширует на стадионе «Прикамье». Маршрут пройдет по улицам Кировоградская — Федосеева — Закамская — Ласьвинская. В соревновании примут участие сборные команды школ, учреждений среднего профессионального образования, студентов, производственных коллективов, учреждений, предприятий и организаций района.