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13:57 (мск), источник: Новости Перми

В Кировском районе перекроют движение по четырем улицам

28 апреля в Перми состоится традиционная эстафета, посвященная Дню Победы. Маршрут пройдет по улицам Кировоградская — Федосеева — Закамская — Ласьвинская.

Источник: Новости Перми

В Кировском районе Перми, в связи с проведением легкоатлетической эстафеты, приуроченной ко Дню Победы, с 17:00 до 18:30 будет перекрыто движение транспорта по следующим улицам:
— улица Кировоградская от улицы Ласьвинской до улицы Худанина;
— улица Федосеева от улицы Кировоградской до улицы Невского;
— улица Закамская от улицы Худанина до улицы Ласьвинская;
— улица Ласьвинская от улицы Невского до улицы Кировоградская.

Эстафета стартует и финиширует на стадионе «Прикамье». Маршрут пройдет по улицам Кировоградская — Федосеева — Закамская — Ласьвинская. В соревновании примут участие сборные команды школ, учреждений среднего профессионального образования, студентов, производственных коллективов, учреждений, предприятий и организаций района.

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