Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Специалисты выяснили, что такое измена
Россиян освободят от проверок счетчиков
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
Россиян освободят от поверок счетчиков
Бондарчук рассказал, как влюбился в Паулину Андрееву - СМИ
«Нейтрализация Калининграда»: эксперты - Пентагону
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
СМИ: 66-летняя Ирина Алферова заметно помолодела
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
22Цвет нации
8Возвращение христиан в Каракош
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
14«Дарю тебе звезду»
14:03 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде приступили к высадке деревьев на «Аллее России»

В Волгограде приступили к высадке деревьев на «Аллее России».

Сегодня, 21 апреля, высажены 85 саженцев серебристого клёна в рамках реализации всероссийской эколого-патриотической акции «Аллея России». Новые деревья, символизирующие 85 регионов страны, станут одним из главных украшений Мемориального парка у подножия Мамаева кургана.

Как отметили в региональном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, акция «Аллея России», организованная Минприроды РФ, реализуется на территории России с 2014 года. Уже созданы аллеи в Москве, Петрозаводске и Владивостоке.

— Акция имеет глубокий патриотический смысл. Мамаев Курган выбран не случайно, ведь он является одним из самых известных символов мужества и самоотверженности, проявленных народами нашей страны во время Великой Отечественной войны. Деревья, которые будет здесь высажены, также выбраны не случайно: они символизируют единение народов России, — прокомментировала заместитель председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Елена Православнова.

Отметим, что помимо 85 серебристых кленов, которые будут составлять ось аллеи, еще будет высажено 267 саженцев — всего 352 дерева. Среди них пять разновидностей клена, черемуха, рябина, лиственница, сосна, ель, калина, бересклет и береза. Все саженцы привезены в Волгоград уже подращенными до 3−4 метров в высоту, то есть будет создан сразу полноценный парк без маленьких сеянцев. Должный уход молодым деревцам обеспечит автоматическая система полива протяженностью 1,6 километра.

Торжественное открытие аллеи планируется на 9 мая, когда все работы будут закончены. В рамках празднования Дня Победы будет произведена символическая посадка части деревьев, которые будут располагаться на этой аллее. В открытии примут участие глава Минприроды России, губернатор Волгоградской области, ветераны, представители городских властей и всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Добавим, что работы по созданию парковой зоны и «Аллеи России» в Волгограде фактически дают старт масштабной реконструкции Мамаева кургана, которая завершится к лету 2018 года. Напомним, что идея создания мемориального парка у подножия Мамаева кургана была высказана губернатором Андреем Бочаровым еще в прошлом году на выездном совещании.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Урюпинске девушка получила травмы, выйдя на ходу из автомашины
Установлена личность напавшего на приемную ФСБ в Хабаровске
Дворкович предложил ввести для чиновников «право на ошибку»
Минобороны прокомментировало перемещение техники к границам КНДР
АМК Украины попросил арестовать имущество «Газпрома»
Состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Лиги чемпионов
Умерла еще одна пострадавшая при теракте в Петербурге
Рекордная подлодка-гигант встанет на службу ВМФ России
Спорт
В Европу без Ибрагимовича: обзор матчей Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" одолел "Андерлехт" в дополнительное время без травмировавшегося Златана Ибрагимовича
Авто
Страшно до слез: странные автомобили Шанхая Китайцы не только копируют. Иногда они сами пытаются рисовать крутые машины. Но по результатам сложно сказать, что хотели дизайнеры — рассмешить или напугать
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок В настоящее время актриса занята на съемках в Европе в фильме американского режиссера
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Комнаты в коммуналках Петербурга стали дешевле
Россиян освободят от поверок счетчиков
Верховный Суд разъяснил, как унаследовать дачу без оформления
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Надежда Ручка ждет первенца Певица находится на пятом месяце беременности.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь