В Волгограде приступили к высадке деревьев на «Аллее России».

Сегодня, 21 апреля, высажены 85 саженцев серебристого клёна в рамках реализации всероссийской эколого-патриотической акции «Аллея России». Новые деревья, символизирующие 85 регионов страны, станут одним из главных украшений Мемориального парка у подножия Мамаева кургана.

Как отметили в региональном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, акция «Аллея России», организованная Минприроды РФ, реализуется на территории России с 2014 года. Уже созданы аллеи в Москве, Петрозаводске и Владивостоке.

— Акция имеет глубокий патриотический смысл. Мамаев Курган выбран не случайно, ведь он является одним из самых известных символов мужества и самоотверженности, проявленных народами нашей страны во время Великой Отечественной войны. Деревья, которые будет здесь высажены, также выбраны не случайно: они символизируют единение народов России, — прокомментировала заместитель председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Елена Православнова.

Отметим, что помимо 85 серебристых кленов, которые будут составлять ось аллеи, еще будет высажено 267 саженцев — всего 352 дерева. Среди них пять разновидностей клена, черемуха, рябина, лиственница, сосна, ель, калина, бересклет и береза. Все саженцы привезены в Волгоград уже подращенными до 3−4 метров в высоту, то есть будет создан сразу полноценный парк без маленьких сеянцев. Должный уход молодым деревцам обеспечит автоматическая система полива протяженностью 1,6 километра.

Торжественное открытие аллеи планируется на 9 мая, когда все работы будут закончены. В рамках празднования Дня Победы будет произведена символическая посадка части деревьев, которые будут располагаться на этой аллее. В открытии примут участие глава Минприроды России, губернатор Волгоградской области, ветераны, представители городских властей и всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Добавим, что работы по созданию парковой зоны и «Аллеи России» в Волгограде фактически дают старт масштабной реконструкции Мамаева кургана, которая завершится к лету 2018 года. Напомним, что идея создания мемориального парка у подножия Мамаева кургана была высказана губернатором Андреем Бочаровым еще в прошлом году на выездном совещании.