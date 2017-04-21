Уровень воды в Оби на выходных вырастет до трех метров

Как отмечают в бассейновом управлении, половодье развивается по оптимистичному сценарию. На Алтае сейчас в верховьях Бии и Катуни уровень воды стабилизируется. Более того — динамика идет на снижение. Это связано с тем, что в горах на уровне 1, 5 тысячи метров — снега уже нет. Это снег, который влияет на формирование первой волны паводка. А вот вторая волна может преподнести сюрпризы.

Как отмечают гидрологи, работающие сейчас в горах Алтая, запасов влаги в снеге на высоте от 1,5 до 2,5 тысяч метров — полторы нормы.