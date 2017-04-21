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14:00 (мск), источник: Om1.ru

Чиновники из правительства Омской области собрали мусор на берегу Иртыша

Вместо обеда служащие региональных министерств отправились на пятничный субботник.

Сегодня, 21 апреля, сотрудники правительства Омской области, несмотря на пятницу, провели субботник на набережной Тухачевского. Особенно официальный портал «Омская губерния» отмечает вклад аппарата губернатора, Минэкономики и Минобразования.

В субботнике участвовали около 160 чиновников. Они вышли на работу в свой обеденный перерыв. Служащим раздали перчатки, грабли и мешки для мусора. Чиновники убрали мусор, листья, сухую траву и грязь вдоль берега Иртыша.

Евгений Комаров, руководитель департамента аппарата губернатора и правительства Омской области:

 — Нужно использовать хорошую погоду, чтобы навести порядок в городе. И завтра мы тоже будем работать.

Завтра чиновники из региональных министерств и ведомств станут убираться в «Птичьей гавани», дендропарке имени Гензе, около цирка и возле зданий, где работают.

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