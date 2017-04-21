ГИБДД: Заявок о ДТП в Казани вчера было, как в хорошую зимнюю стужу
За прошедшие сутки в Казани зарегистрировано ДТП на 40 процентов больше, чем в обычную сухую погоду.
За прошедшие сутки в Казани зарегистрировано ДТП на 40 процентов больше, чем в обычную сухую погоду.
(Казань, 21 апреля, «Татар-информ», Ильдар Аюпов). В Казани
«За прошедшие сутки в Казани зарегистрировано 277 сообщений о ДТП. Могу сказать, что в сухую погоду, стандартно, бывает около 200 происшествий в день. Поработали, как в хорошую зимнюю стужу, по количеству заявок о ДТП. Вчера, первую смену, дневную, сняли со службы на 3 часа позже обычного, они работали до 9 часов вечера. Им было дано указание разгрести все заторы. Заступившие наряды ДПС, также всю ночь занимались оформлением ДТП. Первая смена, которая сегодня заступила, фактически до обеда занималась оформлением ДТП. Расчищаем город, сейчас собираем остатки последствий осадков», — отметил Михаил Савин.
По словам Савина, количество аварий за прошедшие сутки может быть больше — многие автомобилисты сами оформляют
«Сейчас многие пользуются, так называемым,
Стоит напомнить, что такой способ оформления
В схеме необходимо зафиксировать следующую информацию: план участка дороги с изображением любого находящегося поблизости от места ДТП объекта (дом, светофор, дорожный знак и др.); название улицы и номер ближайшего дома; схематическое изображение положения автомобилей после ДТП, место столкновения. Также нужно обязательно указать марки транспортных средств. Направление движения каждого транспортного средства необходимо обозначать стрелками.