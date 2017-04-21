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14:00 (мск), источник: ИА Татар-информ

ГИБДД: Заявок о ДТП в Казани вчера было, как в хорошую зимнюю стужу

За прошедшие сутки в Казани зарегистрировано ДТП на 40 процентов больше, чем в обычную сухую погоду.

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 21 апреля, «Татар-информ», Ильдар Аюпов). В Казани из-за ухудшения погоды резко увеличилось количество ДТП, по информации ГИБДД — на 40 процентов. Если обычно, ежедневно на дорогах города регистрируется около 200 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом, то вчера их было порядка 280. Нарядам ДПС пришлось работать сверхурочно, сообщил на пресс-конференции в Госавтоинспекции командир полка ДПС ГИБДД Казани, подполковник полиции Михаил Савин.

«За прошедшие сутки в Казани зарегистрировано 277 сообщений о ДТП. Могу сказать, что в сухую погоду, стандартно, бывает около 200 происшествий в день. Поработали, как в хорошую зимнюю стужу, по количеству заявок о ДТП. Вчера, первую смену, дневную, сняли со службы на 3 часа позже обычного, они работали до 9 часов вечера. Им было дано указание разгрести все заторы. Заступившие наряды ДПС, также всю ночь занимались оформлением ДТП. Первая смена, которая сегодня заступила, фактически до обеда занималась оформлением ДТП. Расчищаем город, сейчас собираем остатки последствий осадков», — отметил Михаил Савин.

По словам Савина, количество аварий за прошедшие сутки может быть больше — многие автомобилисты сами оформляют дорожно-транспортное происшествие, не вызывая наряд ДПС на место аварии.

«Сейчас многие пользуются, так называемым, евро-протоколом и не вызывают ГАИ, а оформляют ДТП с помощью аварийных комиссаров, или договариваются на месте между собой, чтобы не потерять бонусы по страховке», — рассказал командир полка ДПС Казани.

Стоит напомнить, что такой способ оформления дорожно-транспортных происшествий возможен, если в ДТП всего два участника, нет пострадавших и один из водителей признает себя виновным. В этом случае необходимо выставить знак аварийной остановки, составить схему ДТП, указать на ней дату и время совершения аварии и, подписав ее, прибыть в ближайшее отделение ГИБДД.

В схеме необходимо зафиксировать следующую информацию: план участка дороги с изображением любого находящегося поблизости от места ДТП объекта (дом, светофор, дорожный знак и др.); название улицы и номер ближайшего дома; схематическое изображение положения автомобилей после ДТП, место столкновения. Также нужно обязательно указать марки транспортных средств. Направление движения каждого транспортного средства необходимо обозначать стрелками.

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