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14:09 (мск), источник: Volga News

В Самаре планируют расширить участок ул. Алма-Атинской

В пятницу, 21 апреля, в самарской мэрии состоялась встреча главы города Олега Фурсова с инициативной группой собственников земельных участков с улицы Алма-Атинской.

На совещании обсуждалось два вопроса — смена зонирования земельных участков, расположенных на ул. Алма-Атинской в границах ул. Стара-Загора и Московского шоссе, а также вопрос реконструкции и благоустройства этого участка улицы длиной 1,74 км.

Что касается первого вопроса, то еще в 40−50 гг. на «Алмаатинке» располагались садоводческие участки. На генеральном плане города это зона Р5. С 90-х годов данная территория активно застраивалась коммерческими объектами — ресторанами, гостиницами, автосервисами. Это уже зона Ц2.

Получается, что город не добирает серьезные суммы по налогу на землю, так как с садоводческих хозяйств он ниже, чем с объектов коммерческой недвижимости. Предприниматели не против платить больше, но не могут этого делать, пока не сменена зона с Р5 на Ц2.

В свою очередь, депутат Кировского совета, член комитета по бюджету, налогам и экономике Владимир Брязу предложил менять зонирование земельных участков в индивидуальном порядке, по мере решения вопросов с уплатой налогов каждым конкретным собственником.

В принципе, этот вопрос не вызвал особых разногласий у сторон. Зато обсуждение реконструкции этого участка Алма-Атинской привело к интересной дискуссии.

Камнем преткновения стала ширина полосы отвода под будущую дорогу. Собственники подготовили свой проект благоустройства Алма-Атинской на данном отрезке, в котором створ красных линий, где строительство запрещено, равен 40 м.

Министерство строительства Самарской области рекомендует 50−70 м. Казалось бы, разница 10 м, но вопрос принципиальный.

Председатель совета депутатов Кировского района Александр Киреев призвал присутствующих подумать о перспективе. Он напомнил, что были в свое время планы сократить полосу отвода и Московского шоссе, и Ново-Садовой. Если бы они тогда осуществились, то сегодня мы бы не имели возможности расширять главные магистрали Самары.

Подводя итоги встречи, Олег Фурсов отметил, что ширина полосы отвода под дорогу — вопрос государственной важности.

«Мы не будем принимать непродуманных решений, — подчеркнул глава Самары. — Сегодня передвинем красные линии, а завтра появится новый проект реконструкции, и придется выкупать уступленную землю уже по завышенной стоимости».

Так, например, получилось с земельными участками на Московском шоссе и улицах, прилегающих с стадиону, строящемуся к чемпионату мира по футболу, когда «копеечные» постройки выкупались за миллионы рублей.

Однако, решать проблему необходимо, и в заключение Олег Фурсов предложил чиновникам и общественникам собраться вновь через месяц. За этот срок они должны согласовать ширину створа красных линий и решить другие вопросы, вызвавшие разногласия сторон.

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