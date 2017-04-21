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14:15 (мск), источник: Газета.Ру

Cassini разглядел Землю сквозь кольца Сатурна

Американский аппарат Cassini сумел сфотографировать Землю через щель между кольцами Сатурна. Любопытный снимок публикует Лаборатория реактивного движения NASA.

Источник: NASA

Снимок был сделан 12 апреля, когда аппарат находился в 1,4 миллиардах километров от Земли. При увеличении фотографии на ней можно разглядеть и Луну.

На снимке видны также некоторые кольца Сатурна, в том числе кольцо А с деление Энке, а также кольцо F.

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