Cassini разглядел Землю сквозь кольца Сатурна
Американский аппарат Cassini сумел сфотографировать Землю через щель между кольцами Сатурна. Любопытный снимок публикует Лаборатория реактивного движения NASA.
Американский аппарат Cassini сумел сфотографировать Землю через щель между кольцами Сатурна. Любопытный снимок публикует Лаборатория реактивного движения NASA.
Снимок был сделан 12 апреля, когда аппарат находился в 1,4 миллиардах километров от Земли. При увеличении фотографии на ней можно разглядеть и Луну.
На снимке видны также некоторые кольца Сатурна, в том числе кольцо А с деление Энке, а также кольцо F.