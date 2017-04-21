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15:57 (мск), источник: БЕЛТА

Стоянка автомобилей будет ограничена на некоторых улицах Минска 25 апреля

В Минске 25 апреля с 7.30 до 20.00 будет ограничена стоянка автомобилей по ул. Кульман на участке от ул. Богдановича до ул. Кропоткина, а также по ул. Орловской от ул. Карастояновой до пл. Бангалор. Ограничена будет парковка по ул. Богдановича от пл. Бангалор до ул. Кульман.

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоянка автомобилей будет ограничена на некоторых улицах Минска 25 апреля. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

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«В Минске 25 апреля с 7.30 до 20.00 будет ограничена стоянка автомобилей по ул. Кульман на участке от ул. Богдановича до ул. Кропоткина, а также по ул. Орловской от ул. Карастояновой до пл. Бангалор. Ограничена будет парковка по ул. Богдановича от пл. Бангалор до ул. Кульман. В Заводском районе стоянка будет ограничена на участке ул. Уборевича от проезда Голодеда до ул. Ташкентской. Также нежелательно парковаться в местном проезде вдоль пр. Независимости от ул. Руссиянова до ул. Стариновской», — отметили в ГУВД.

Столичная Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой не оставлять свои транспортные средства на указанных участках дорог.

Дополнительные силы сотрудников ГАИ 25 апреля будут привлечены к местам выезда из города. Усилия инспекторов ДПС будут направлены на предупреждение возникновения заторов и дорожно-транспортных происшествий.

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