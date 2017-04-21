21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоянка автомобилей будет ограничена на некоторых улицах Минска 25 апреля. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

«В Минске 25 апреля с 7.30 до 20.00 будет ограничена стоянка автомобилей по ул. Кульман на участке от ул. Богдановича до ул. Кропоткина, а также по ул. Орловской от ул. Карастояновой до пл. Бангалор. Ограничена будет парковка по ул. Богдановича от пл. Бангалор до ул. Кульман. В Заводском районе стоянка будет ограничена на участке ул. Уборевича от проезда Голодеда до ул. Ташкентской. Также нежелательно парковаться в местном проезде вдоль пр. Независимости от ул. Руссиянова до ул. Стариновской», — отметили в ГУВД.

Столичная Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой не оставлять свои транспортные средства на указанных участках дорог.