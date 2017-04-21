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18:06 (мск), источник: Афиша Daily

Неправильный бутерброд: тосты для русалок и единорогов

Фуд-дизайнер из Майами вершит радужную революцию в мире завтраков: на создание разноцветных намазок из сливочного сыра и йогурта ее вдохновили русалки и единороги. Все это не без психодела.

Фуд-стилист из Майами Аделин Во ведет свой блог о вкусной, здоровой и (что важно) красивой пище, но знаменита стала она благодаря, прежде всего, фотографиям тостов с разноцветными фактурными намазками, цветами на них и различными присыпками — от карамельной крошки до пищевого золота.

Аделин называет высокохудожественные бутерброды «тостами для русалок» (в которых угадывается морская тематика), те, что радужные, — «тостами для единорогов».

Часто похожие на бензольные разводы цвета не внушают сперва доверия, но Аделин утверждает: эффекта «вырви глаз» она добилась при помощи исключительно полезной органики: вся палитра создана смешиванием густого йогурта или сливочного сыра с натуральными соками, водорослями и жидким хлорофилом.

Кислотные маффины, веселые салаты и пейзажи Майами в инстаграме Аделин Во.

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