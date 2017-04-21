Неправильный бутерброд: тосты для русалок и единорогов
Фуд
Фуд
Аделин называет высокохудожественные бутерброды «тостами для русалок» (в которых угадывается морская тематика), те, что радужные, — «тостами для единорогов».
Часто похожие на бензольные разводы цвета не внушают сперва доверия, но Аделин утверждает: эффекта «вырви глаз» она добилась при помощи исключительно полезной органики: вся палитра создана смешиванием густого йогурта или сливочного сыра с натуральными соками, водорослями и жидким хлорофилом.
Кислотные маффины, веселые салаты и пейзажи Майами в инстаграме Аделин Во.