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14:29 (мск), источник: dostup1.ru

В ночь на 22 апреля в Челябинской области ожидаются морозы

В первые дни следующей недели вероятны дожди, в дальнейшем предполагается преимущественно сухая погода при температуре, близкой к норме.

Предстоящей ночью в Челябинской области прогнозируется понижение температуры воздуха до минус 10 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации местного ЦГМС, в ночь на субботу, 22 апреля, в регионе будет от нуля до минус пяти, в горах и низинах — 10 ниже нуля. Завтра днем воздух прогреется до 7−12 радусов. В предстоящие сутки — преимущественно без осадков, отдельные порывы западного — юго-западного ветра могут достигать 15 метров в секунду.

В Челябинске этой ночью минус 2−4, днем в субботу — плюс 8−10, без существенных осадков.

В первые дни следующей недели вероятны осадки (в основном — дождь), в дальнейшем, до конца рабочей недели, ожидается преимущественно сухая погода при температуре, близкой к норме, сообщили в Уральском ЦГМС.

МЧС информирует, что в ближайшие сутки ожидается повышение уровней воды на реках бассейна Камы в связи с таянием снега в горах. Подтопление населенных пунктов не прогнозируется, но существует вероятность возникновения переливов талых воды через автомобильные дороги, подтопление пониженных участков местности.

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