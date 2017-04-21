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14:25 (мск), источник: Комсомольская правда

Погода в Башкирии 22 апреля: похолодание до -5 градусов

Местами пройдет дождь со снегом.

Источник: РИА "Новости"

К выходным погода в Башкирии окончательно испортится. По крайней мере, так прогнозируют синоптики. Ночью и днем 22 апреля будет завывать ветер, однако в этот раз обойдется без штормового предупреждения.

Местами возможен дождь, в некоторых районах со снегом.

— Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0, -5 градусов, днем +3, +8, — уточнили в пресс-службе Башгидрометцентра.

В предстоящую субботу в Уфе с утра будет солнечно, воздух прогреется до +8 градусов. К вечеру похолодает до +2 и польет дождь.

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