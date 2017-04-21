Погода в Башкирии 22 апреля: похолодание до -5 градусов
Местами пройдет дождь со снегом.
Местами пройдет дождь со снегом.
К выходным погода в Башкирии окончательно испортится. По крайней мере, так прогнозируют синоптики. Ночью и днем 22 апреля будет завывать ветер, однако в этот раз обойдется без штормового предупреждения.
Местами возможен дождь, в некоторых районах со снегом.
— Ветер
В предстоящую субботу в Уфе с утра будет солнечно, воздух прогреется до +8 градусов. К вечеру похолодает до +2 и польет дождь.