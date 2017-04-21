Фонтаны Краснодара запоют 28 апреля

Перед запуском — тщательная проверка работы механизмов и настройка мелодий. А публичные выступления водные сооружения начнут уже на следующей неделе.

Перезимовавший фонтан сложно назвать украшением города. Чаши для воды наполнены проржавевшими металлическими конструкциями, мусором, а гранитные стены в потеках. Но это ненадолго. Ведется генеральная уборка, чтобы фонтан смог запеть.

Прежде чем вода преодолеет законы земного притяжения — самые высокие струи взлетят на высоту пятиэтажного здания, необходимо проверить 800 форсунок. И в два раза больше светильников. В том числе и танцующие форсунки. Их 24. А значит столько же и струй воды, которые могут менять свое направление совершенно свободно. Аналогичные стоят на фонтанах Лас-Вегаса и Дубаи.

А мозг и сердце — все управление находятся под землей. От глаз зрителя скрыта почти сотня насосов. Под напором воздуха начинается путь струи. Каждый насос управляет группой струй. Забирает воду и подает на коллекторы, которые уже распределяются конечными фонтанными насадками — форсунками. Они уже и создают водную картину.

Подземелье повторяет каскадную планировку самого фонтана. Куда, кстати, вмещается 1000 кубов жидкости. И если исходить из норм потребления, то этой воды одному человеку хватило бы на 10 лет.

— Наша организация проектировала, строила, третий сезон обслуживаем. Знаем все досконально — до каждой гаечки. Форсунки приводим в порядок, к 28 апреля запустим и будет он радовать людей, как обычно, — говорит Роман Шлыков, инженер эксплуатации фонтанного оборудования.

Танцует фонтан в основном под классику. Он знает больше 50 произведений. Возможно, в новом сезоне фонотека пополнится. Если музыку закажут. Ну, а на кнопку старта нажмут уже в следующую пятницу.