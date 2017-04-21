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17:06 (мск), источник: Sputnik.by

Синоптики о погоде на выходных: на Беларусь идет ненастье

Из-за сильного ветра порывами до 15−20 м/с Гидрометцентр объявил на субботу оранжевый уровень опасности, обещают дождь и мокрый снег.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 апр — Sputnik. Погодные условия на территории Беларуси на выходных будут определять атмосферные фронты, смещающиеся со Скандинавии, рассказали Sputnik в Гидрометцентре.

На субботу синоптики сделали предупреждение, объявили оранжевый уровень опасности. На большой части территории республики в этот день ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Кроме того, согласно прогнозу погоды, будет облачно, ожидаются дождь, мокрый снег. Температура ночью составит ночью +1..+6°С, днем +3..+9°С.

«В воскресенье ветер стихнет, но осадки останутся: ночью в северо-восточных и юго-западных районах страны, днем на большей части территории республики кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура ночью —3..+3°С, днем +4..+10°С», — рассказал начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

В Минске в воскресенье также возможны дождь и мокрый снег. Температура воздуха днем прогреется до +7..+9°С, но будет ощущаться, как +3°С, уточнили синоптики. Ночью в понедельник в отдельных районах страны, а днем преимущественно по северо-восточной половине страны также пройдут небольшие кратковременные осадки. Температура воздуха составит ночью —5..+1°С, днем +5..+11°С. Потеплени начнется со вторника, обещают синоптики.

«Северные ветра поменяются на южные и на территорию Беларуси начнут перемещаться теплые воздушные массы с юго-запада Европы, установится более комфортная погода, но без дождей не обойдется. Преимущественно в северо-западных районах страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, на остальной территории без осадков. Температура ночью —1..+6°С, днем +10..+17°С», — рассказал Рябов.

В Минске на Радуницу возможен кратковременный дождь (вероятность 10-20%). Столбик термометра покажет ночью +1..+3°С, днем +13..+15°С, но будет ощущаться, как +10°С.

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