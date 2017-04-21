КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. Международный аэропорт Кишинева возобновил работу, которая была прервала из-за непрекращающегося в Молдове второй день снегопада.

«Возобновляется работа аэропорта. Намечено прибытие рейса из Варшавы, оперируемый авиакомпанией LOT. Начата регистрация пассажиров на рейс в Москву авиаперевозчика «Аэрофлот», — сообщили в пресс-службе главных воздушных ворот Молдовы.