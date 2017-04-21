Аэропорт Кишинева возобновил работу
Перед тем, как выехать в Международный аэропорт Кишинева, проверьте информацию о рейсе.
Перед тем, как выехать в Международный аэропорт Кишинева, проверьте информацию о рейсе.
КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. Международный аэропорт Кишинева возобновил работу, которая была прервала
«Возобновляется работа аэропорта. Намечено прибытие рейса из Варшавы, оперируемый авиакомпанией LOT. Начата регистрация пассажиров на рейс в Москву авиаперевозчика «Аэрофлот», — сообщили в
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