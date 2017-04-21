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15:54 (мск), источник: Sputnik.md

Аэропорт Кишинева возобновил работу

Перед тем, как выехать в Международный аэропорт Кишинева, проверьте информацию о рейсе.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. Международный аэропорт Кишинева возобновил работу, которая была прервала из-за непрекращающегося в Молдове второй день снегопада.

«Возобновляется работа аэропорта. Намечено прибытие рейса из Варшавы, оперируемый авиакомпанией LOT. Начата регистрация пассажиров на рейс в Москву авиаперевозчика «Аэрофлот», — сообщили в пресс-службе главных воздушных ворот Молдовы.

Снегопад продолжается в Молдове уже второй день. В стране работает кризисный штаб, которым руководит премьер-министр Павел Филип. Информация о происшествиях и устранению их последствий обновляется каждый час.

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