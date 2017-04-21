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14:42 (мск), источник: Капитал

19 тыс. украинцев сменили гражданство в 2015 году

Больше всего украинцев получили гражданство в Германии (4 917), Португалии (2 895) и Польши (1 957).

Источник: Капитал

В 2015 году около 840 тысяч человек получили гражданство одного из государств-членов Европейского Союза, по сравнению с 890 тысячами в 2014 году и 980 тысячами в 2013 году.

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Об этом свидетельствуют данные Eurostat.

Основными получателями европейского гражданства в 2015 году были граждане Марокко (86,1 тыс. человек, из них 88% получили гражданство Италии, Испании или Франции).

Далее по количеству идут граждане Албании (48,4 тыс., 96% получили гражданство Италии или Греции), 4 тыс., 56% получили немецкое гражданство), 4 тыс., почти 60% получили британское гражданство), Румынии (28,4 тыс., половина получили итальянское гражданство), Пакистана (26,4 тыс., половина получили британское гражданство) и Алжира (22,4 тыс., свыше трех четвертей теперь имеют французское гражданство).

Украинцы занимают восьмое место в списке — 19 142 утвержденных заявлений о гражданстве. Больше всего украинцев получили гражданство в Германии (4 917), Португалии (2 895) и Польши (1 957).

Марокканцы, албанцы, турки, индусы, румыны, пакистанцы и алжирцы составляют треть (33%) от общего числа лиц, получивших гражданство в одной из стран-членов ЕС в 2015 году.

Румыны (28,4 тыс. человек) и поляки (17,8 тыс.) были двумя крупнейшими группами граждан ЕС, которые получили гражданство в другой стране ЕС.

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