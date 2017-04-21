Англичанин продал на аукционе 19-летние соусы из McDonalds за $14,7 тысячи

Сообщается, что житель города Ипсуич обнаружил нераспечатанные упаковки сычуаньского соуса и соуса васаби, когда делал уборку в «очень старой машине».

По данным издания, McDonald’s включил эти продукты в свою линейку к выходу на экраны мультфильма «Мулан» в 1998 году.

Издание предполагает, что причиной высокого спроса и цены лота стал мультсериал «Рик и Морти», в котором упоминается сычуаньский соус.

Поклонники этого продукта разместили на сайте change.org петицию с просьбой к McDonald’s возобновить его продажу. Обращение уже подписали более 20 тысяч человек.