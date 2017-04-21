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15:41 (мск), источник: РИА Новости

Англичанин продал на аукционе 19-летние соусы из McDonalds за $14,7 тысячи

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Житель Великобритании продал на аукционе eBay две упаковки соуса из McDonald’s 19-летней давности за 14,7 тысячи долларов, сообщает издание Standard.

Сообщается, что житель города Ипсуич обнаружил нераспечатанные упаковки сычуаньского соуса и соуса васаби, когда делал уборку в «очень старой машине».

По данным издания, McDonald’s включил эти продукты в свою линейку к выходу на экраны мультфильма «Мулан» в 1998 году.

Издание предполагает, что причиной высокого спроса и цены лота стал мультсериал «Рик и Морти», в котором упоминается сычуаньский соус.

Поклонники этого продукта разместили на сайте change.org петицию с просьбой к McDonald’s возобновить его продажу. Обращение уже подписали более 20 тысяч человек.

Комментарии
1
Андрей Гончаров
Вот они, истинные ценности англичан.
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