Учителя пригласили обсудить «Матильду» в Госдуму

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу комитета Госдумы.
По словам Нилова, общественный резонанс вокруг «Матильды» вызвал у него неподдельный интерес к картине, и депутат ждет выхода ленты, чтобы составить о ней собственное мнение после просмотра.
Учитывая широкое распространение дискуссии, в том числе и в стенах Государственной думы, приглашаю вас к встрече, на которой мы могли бы обсудить сложившуюся ситуацию.
Ярослав Ниловдепутат Госдумы
Парламентарий убежден, что это способствовало бы снижению нагнетаемой социальной напряженности. Встречу он предложил провести в Госдуме.
Ранее министр культуры России Владимир Мединский заявил, что претензии к фильму «Матильда» — это «вакханалия демократии», так как невозможно судить о картине, которую еще никто не видел.