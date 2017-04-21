Учителя пригласили обсудить «Матильду» в Госдуму

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу комитета Госдумы.

По словам Нилова, общественный резонанс вокруг «Матильды» вызвал у него неподдельный интерес к картине, и депутат ждет выхода ленты, чтобы составить о ней собственное мнение после просмотра.