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15:36 (мск), источник: Газета.Ру

Учителя пригласили обсудить «Матильду» в Госдуму

Глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов обратился с письмом к режиссеру Алексею Учителю и пригласил постановщика обсудить фильм «Матильда» в нижней палате парламента.

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Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу комитета Госдумы.

По словам Нилова, общественный резонанс вокруг «Матильды» вызвал у него неподдельный интерес к картине, и депутат ждет выхода ленты, чтобы составить о ней собственное мнение после просмотра.

Учитывая широкое распространение дискуссии, в том числе и в стенах Государственной думы, приглашаю вас к встрече, на которой мы могли бы обсудить сложившуюся ситуацию.
Ярослав Нилов
депутат Госдумы

Парламентарий убежден, что это способствовало бы снижению нагнетаемой социальной напряженности. Встречу он предложил провести в Госдуме.

Ранее министр культуры России Владимир Мединский заявил, что претензии к фильму «Матильда» — это «вакханалия демократии», так как невозможно судить о картине, которую еще никто не видел.

Комментарии
9
Евгений Краснов
обсудите лучше компенсации электричек в села и поиск на их средств вот и будет польза, а они Матильду какую то обсуждают .
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джони
нилову кино не понять,ему понятнее будет бреди своего лидера слушать и аплодировать
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олег ненахов
Алексей, не ходите Вы в это заведение, ничего умного там не скажут, а вот стоять как провинившийся пацан перед этим сборищем безсмысленно!
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