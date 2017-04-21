Полиция изъяла из салона красоты в Омске лаки для ногтей и базу для маникюра

В омскую полицию обратился представитель фирмы, которая изготавливает косметику для маникюра: лаки для ногтей, порошки, растворители и прочую продукцию. Представитель сообщил, что в одном из торговых комплексов Кировского округа продаётся подделка под лейблом их фирмы.

Как сообщает УМВД по Омской области, 39-летняя владелица салона красоты действительно торговала контрафактом. Признаками подделки стали описание состава на иностранном языке и легко стирающаяся краска с этикетки. Примечательно, что предпринимательница реализовывала подделку по стоимости оригинала.

Сотрудники полиции посетили салон и изъяли оттуда 141 единицу косметики: цветные лаки, базу для маникюра, порошки и растворители. Сейчас продукция находится на экспертизе. Проверка должна подтвердить, что это действительно контрафакт.

На предпринимательницу составили административный протокол по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Владелице салона грозит штраф в размере трёхкратной стоимости товара.