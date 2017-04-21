В Симферополе установят новые остановки к майским праздникам

В ходе подготовки к наступающим майским праздникам в Симферополе снесут устаревшие остановочные павильоны и заменят их новыми, передает пресс-служба администрации города со ссылкой на замминистра ЖКХ РК Михаила Селезнева.

«Заместителем министра ЖКХ был дан ряд поручений, направленных на подготовку города к предстоящим весенним праздникам. В частности, речь шла о демонтаже отслуживших срок эксплуатации остановочных павильонов, а также установке новых», — уточнили в пресс-службе.

Помимо того, Селезнев сделал акцент на праздничном оформлении улиц, а также нанесении дорожной разметки и приведении состояния дорог к надлежащему виду.