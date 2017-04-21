В Симферополе установят новые остановки к майским праздникам
В преддверии майских праздников Селезнев дал ряд поручений, исполнение которых улучшит Симферополь.
В преддверии майских праздников Селезнев дал ряд поручений, исполнение которых улучшит Симферополь.
В ходе подготовки к наступающим майским праздникам в Симферополе снесут устаревшие остановочные павильоны и заменят их новыми, передает
«Заместителем министра ЖКХ был дан ряд поручений, направленных на подготовку города к предстоящим весенним праздникам. В частности, речь шла о демонтаже отслуживших срок эксплуатации остановочных павильонов, а также установке новых», — уточнили в
Помимо того, Селезнев сделал акцент на праздничном оформлении улиц, а также нанесении дорожной разметки и приведении состояния дорог к надлежащему виду.