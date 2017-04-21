В Волгограде маршрут № 2 пополнился автобусами

Волгоградский автобусный парк направил восемь резервных автобусов марки «ЛиАЗ» на обслуживание муниципального маршрута № 2. Как пояснили РИАЦ в администрации города, часть высвобожденного подвижного состава МУП «ВПАТП-7» с данного маршрута используется для транспортного обеспечения на других направлениях.

Всего в настоящее время по маршруту № 2, соединяющему остановки «ВолгоГРЭС» и «Железнодорожный вокзал», курсируют 24 единицы низкопольного транспорта большой вместительности, оборудованного системой климат-контроля и ГЛОНАСС. Это позволяет сделать поездки волгоградцев комфортными и безопасными.

— Муниципальный общественный транспорт в Волгограде в условиях возросшего пассажиропотока работает в штатном режиме. Автобусы, трамваи и троллейбусы на опорных маршрутах, а также подвижной состав вспомогательной сети оперативно доставляет пассажиров к местам назначения. В соответствии с единым расписанием интервал между подвижным составом на опорных маршрутах всех направлений в часы пик составляет 2−3 минуты. Пассажиропоток контролируется как специалистами центра управления пассажирскими перевозками, так и контролерами на ключевых остановках города в режиме онлайн. В случае роста числа пассажиров на отдельные маршруты направляются дополнительные единицы транспорта, — отметили в мэрии.

Напомним, накануне город получил 30 новых автобусов средней вместительности, которые по уровню комфорта и безопасности аналогичны большим автобусам на 15 опорных маршрутах. В салонах предусмотрено отопление и кондиционирование воздуха, этот транспорт также оборудован модулями глобальной навигационной спутниковой системы, благодаря чему движение транспорта встраивается в единое расписание, соблюдение которого в режиме реального времени контролируют операторы центра управления пассажирскими перевозками. Прибывшие в Волгоград автобусы поставят на наиболее востребованные среди горожан муниципальные маршруты.