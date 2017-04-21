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14:42 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже перекрытие участка улицы Антонова-Овсеенко отложили до конца мая

Строители сдвинули сроки на месяц.

Источник: РИА "Воронеж"

Проезд по участку улицы Антонова-Овсеенко от 45 Стрелковой дивизии до улицы Героев Сибиряков перекроют не раньше 20 мая, сообщил портал «Вести Воронеж». Сроки ремонтных работ на этом участке пришлось сдвинуть из-за того, что техусловия работ сильно устарели — их составили в 2013 году. Для внесения изменений потребуется около месяца.

По данным портала, общие сроки сдачи развязки не изменятся. Проход по мосту также не запретят до начала мая. За это время строители получат от РЖД разрешение на работы над железной дорогой и начнут демонтировать правую часть дороги.

Из-за реконструкции транспортной развязки на пересечении улиц Антонова-Овсеенко, 9 Января и Героев Сибиряков в марте перекрыли движение по путепроводу на 9 Января. Изначально проезд закрыли до 30 ноября 2017 года. Проезд по участку Антонова-Овсеенко от 45-й Стрелковой дивизии до Героев Сибиряков планировали запретить с 20 апреля до 30 ноября 2017 года.

Мэрия Воронежа из-за жалоб горожан сократила срок работ по реконструкции развязки: дорожники отремонтируют путепровод на улице 9 Января и построят правоповоротный съезд с развязки не к декабрю 2017 года, как планировалось, а в сентябре-октябре. Ускорение ремонта позволит на два-три месяца сократить срок перекрытия путепровода и улицы Антонова-Овсеенко.

Контекст.

Проект реконструкции развязки на пересечении улиц Антонова-Овсеенко, 9 Января и Героев Сибиряков, разработанный ЗАО «Дорпроект», мэрия представила в 2014 году. Стоимость работ оценивали в 700 млн рублей. Поскольку средств на дорожные работы такого масштаба власти не нашли, к реализации проекта приступили только в 2016 году. Средства на обновление транспортной развязки выделили за счет кредитов регионального дорожного фонда.

Торги выиграла компания «Дорожное строительство и ремонт», зарегистрированная в Московской области. С победителем заключили контракт на 663,7 млн рублей. Реконструкция развязки началась в декабре 2016 года.

По плану городских властей, реконструкция развязки сформирует полноценную окружную дорогу, ликвидирует кольцевое движение, позволит повысить пропускную способность транспортного узла и даст возможность эффективно развивать транспортную инфраструктуру правобережной части города.

Городская программа «Развитие транспортной системы» подразумевает строительство до 2020 года еще двух крупных дорожных развязок: на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Московского проспекта (стоимость — 441,7 млн рублей), а также улицы Остужева и Ленинского проспекта (стоимость — 4 млрд рублей). Средств на реализацию проектов у властей Воронежа пока нет.

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