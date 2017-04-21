Южноуральские организации и предприятия будут 30 дней чистить область

Акция «Всероссийский субботник» состоится в Челябинской области с 22 апреля по 22 мая; задача — очистить городские территории от мусора и прошлогодней листвы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии региона.

Утром в субботу, 22 апреля, на уборку выйдет более 33 тыс. южноуральцев. На уборку выйдут жители Коркино, Верхнеуральска, Троицка, а также Увельского, Аргаяшского, Чесменского муниципальных районов и Локомотивного городского округа. Уже в эти выходные планируется привести в порядок территорию озера Увильды, русла реки Юрюзань, Брединского района.

В Челябинске массовая уборка пройдет в каждом районе. Так, в Курчатовском приведут в порядок Комсомольский проспект, 112-А, Аллею ветеранов по адресу 40 лет Победы, 18-А, лесной массив от улицы Захаренко до улицы Хариса Юсупова.

В Ленинском районе субботник будет организован на участке бывшей плодоовощной опытной станции «Плодушка», в пределах улиц Бобруйская, Агалакова. Прохладная. В Металлургическом очистят газон напротив сквера «Юбилейный» по Шоссе Металлургов, а также территорию сквера по улице Богдана Хмельницкого, пройдет уборка придомовых территорий и участков возле школ.

Учитывая грядущие субботники, мэрия Челябиснка напомнила, что с 1 апреля по 1 июня запрещается размещать отходы от уборки городских и сельских поселений, а также растительный мусор на контейнерных площадках. Это касается уличного смета, мусора от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, набережных, пляжей и других объектов благоустройства, а также отходы от уборки кладбищ и колумбариев. Данные отходы необходимо размещать только в местах, определенных администрациями внутригородских районов.