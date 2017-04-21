Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Плохой начальник полезен для подчиненных
Зюганов заявил о появлении в России нового «фюрера»
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Франция ищет женщину. Какой должна быть первая леди?Последние пять лет Франция живет без первой леди. Однако скоро все изменится
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты
Россиян освободят от проверок счетчиков
В Ялте появились новостройки за миллион рублей
Бондарчук рассказал, как влюбился в Паулину Андрееву - СМИ
«Нейтрализация Калининграда»: эксперты - Пентагону
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
СМИ: 66-летняя Ирина Алферова заметно помолодела
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
15Роботы в Пальмире
10Протест одного
14«Дарю тебе звезду»
8Возвращение христиан в Каракош
15:11 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде на Нулевой продольной далеко ушли от «нуля»

Строители приступили к укладке первого слоя асфальтобетонного покрытия. Сегодня ход работ по реализации крупного инфраструктурного проекта проверил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Источник: РИАЦ

Во время инспекции глава региона прошел по рокадной дороге, оценил качество выравнивания, пообщался с рабочими. Руководители подрядных организаций отчитались перед губернатором о выполненных на сегодняшний день обязательствах.

Готовность объекта, включенного в план мероприятий по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года, составляет 56%. На его строительстве задействованы 60 единиц техники и 150 специалистов. Они занимаются переносом объектов, попадающих в зону строительства: эти работы ведутся на двух участках будущей рокадной дороги: от ул. Калинина до Речпорта и от моста через Волгу до ул. Химической. Также строители ведут прокладку ливневых стоков, электрических и тепловых сетей. Планируется, что монтаж коммуникаций будет завершен в мае этого года.

Сдать в эксплуатацию Нулевую продольную магистраль, которая станет «дублером» проспекта Ленина и поможет разгрузить транспортные потоки города, подрядчики обязаны в декабре 2017 года. Строители обещают, что сделают все в положенные сроки: работы ведутся по графику.

«Сегодня состоялось очень важное для города и его жителей событие. Объект, который мы задумали, приобретает дорожную одежду. Совсем недавно мы могли наблюдать только расплывчатые силуэты, а сегодня мы видим, что дорога есть. Хочу поздравить всех участников этого события. Работа еще предстоит большая, но нет сомнений, что она будет выполнена в срок и с хорошим качеством», — подвел итог сегодняшней инспекции губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Напомним, что проект строительства рокадной дороги прошел все этапы согласования летом 2015 года, затем, в начале 2016 года, после проведения всех конкурсных процедур и определения подрядчика, стартовал первый этап возведения Нулевой продольной магистрали: были выполнены работы по выносу инженерных коммуникаций и берегоукреплению, затем строители приступили к устройству щебеночного основания рокадной дороги и сети ливневой канализации.

Создание Нулевой продольной магистрали, именуемой также «рокадной» дорогой, является одним из крупнейших инфраструктурных проектов, реализация которых входит в число приоритетов долгосрочной стратегии развития региона.

Протяженность масштабной объездной трассы составит 3,6 км. Ширина проезжей части — 15 метров. Стоимость всех строительных работ оценивается в 1,9 млрд рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Урюпинске девушка получила травмы, выйдя на ходу из автомашины
Установлена личность напавшего на приемную ФСБ в Хабаровске
Песков прокомментировал критику Кудрина в адрес правительства
Минобороны прокомментировало перемещение техники к границам КНДР
АМКУ попросил арестовать имущество «Газпрома»
Состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Лиги чемпионов
Умерла еще одна пострадавшая при теракте в Петербурге
Рекордная подлодка-гигант встанет на службу ВМФ России
Спорт
В Европу без Ибрагимовича: обзор матчей Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" одолел "Андерлехт" в дополнительное время без травмировавшегося Златана Ибрагимовича
Авто
Страшно до слез: странные автомобили Шанхая Китайцы не только копируют. Иногда они сами пытаются рисовать крутые машины. Но по результатам сложно сказать, что хотели дизайнеры — рассмешить или напугать
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок В настоящее время актриса занята на съемках в Европе в фильме американского режиссера
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Госдума изменит правила очередности капремонта
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Надежда Ручка ждет первенца Певица находится на пятом месяце беременности.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь