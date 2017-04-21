В Волгограде на Нулевой продольной далеко ушли от «нуля»

Во время инспекции глава региона прошел по рокадной дороге, оценил качество выравнивания, пообщался с рабочими. Руководители подрядных организаций отчитались перед губернатором о выполненных на сегодняшний день обязательствах.

Готовность объекта, включенного в план мероприятий по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года, составляет 56%. На его строительстве задействованы 60 единиц техники и 150 специалистов. Они занимаются переносом объектов, попадающих в зону строительства: эти работы ведутся на двух участках будущей рокадной дороги: от ул. Калинина до Речпорта и от моста через Волгу до ул. Химической. Также строители ведут прокладку ливневых стоков, электрических и тепловых сетей. Планируется, что монтаж коммуникаций будет завершен в мае этого года.

Сдать в эксплуатацию Нулевую продольную магистраль, которая станет «дублером» проспекта Ленина и поможет разгрузить транспортные потоки города, подрядчики обязаны в декабре 2017 года. Строители обещают, что сделают все в положенные сроки: работы ведутся по графику.

«Сегодня состоялось очень важное для города и его жителей событие. Объект, который мы задумали, приобретает дорожную одежду. Совсем недавно мы могли наблюдать только расплывчатые силуэты, а сегодня мы видим, что дорога есть. Хочу поздравить всех участников этого события. Работа еще предстоит большая, но нет сомнений, что она будет выполнена в срок и с хорошим качеством», — подвел итог сегодняшней инспекции губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Напомним, что проект строительства рокадной дороги прошел все этапы согласования летом 2015 года, затем, в начале 2016 года, после проведения всех конкурсных процедур и определения подрядчика, стартовал первый этап возведения Нулевой продольной магистрали: были выполнены работы по выносу инженерных коммуникаций и берегоукреплению, затем строители приступили к устройству щебеночного основания рокадной дороги и сети ливневой канализации.

Создание Нулевой продольной магистрали, именуемой также «рокадной» дорогой, является одним из крупнейших инфраструктурных проектов, реализация которых входит в число приоритетов долгосрочной стратегии развития региона.

Протяженность масштабной объездной трассы составит 3,6 км. Ширина проезжей части — 15 метров. Стоимость всех строительных работ оценивается в 1,9 млрд рублей.