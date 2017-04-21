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15:11 (мск), источник: "Российская газета"

В Волгограде водитель отсудил у властей четверть миллиона за яму

Около 250 тысяч рублей выплатит администрация Волгограда владельцу Land Rover, который получил повреждения на дороге из-за ямы.

ДТП произошло 9 мая 2016 года на проспекте Ленина, 69А. Внедорожник провалился в выбоину на проезжей части.

По данным ГИБДД, длина выбоины составила 1,8 метра, ширина — 80 сантиметров, глубина — 20 сантиметров. Оценка повреждения автомобиля показала, что ущерб составил 611 тысяч рублей. Автовладелец обратился в суд с иском к МБУ «Северное», ответственное за состояние дороги. Суд удовлетворил требования лишь частично, обязав выплатить пострадавшему почти 250 тысяч рублей.

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