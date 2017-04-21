В Волгограде водитель отсудил у властей четверть миллиона за яму
Около 250 тысяч рублей выплатит администрация Волгограда владельцу Land Rover, который получил повреждения на дороге
Около 250 тысяч рублей выплатит администрация Волгограда владельцу Land Rover, который получил повреждения на дороге
ДТП произошло 9 мая 2016 года на проспекте Ленина, 69А. Внедорожник провалился в выбоину на проезжей части.
По данным ГИБДД, длина выбоины составила 1,8 метра, ширина — 80 сантиметров, глубина — 20 сантиметров. Оценка повреждения автомобиля показала, что ущерб составил 611 тысяч рублей. Автовладелец обратился в суд с иском к МБУ «Северное», ответственное за состояние дороги. Суд удовлетворил требования лишь частично, обязав выплатить пострадавшему почти 250 тысяч рублей.