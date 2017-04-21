В Волгограде водитель отсудил у властей четверть миллиона за яму

ДТП произошло 9 мая 2016 года на проспекте Ленина, 69А. Внедорожник провалился в выбоину на проезжей части.

По данным ГИБДД, длина выбоины составила 1,8 метра, ширина — 80 сантиметров, глубина — 20 сантиметров. Оценка повреждения автомобиля показала, что ущерб составил 611 тысяч рублей. Автовладелец обратился в суд с иском к МБУ «Северное», ответственное за состояние дороги. Суд удовлетворил требования лишь частично, обязав выплатить пострадавшему почти 250 тысяч рублей.