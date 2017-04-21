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15:10 (мск), источник: Новый Калининград

На День города в Калининграде планируют поднять двухъярусный мост

Это необходимо, чтобы пропустить яхты.

Источник: Новый Калининград

В Калининграде на День города планируется поднять двухъярусный мост, чтобы пропустить яхты. Об этом, как передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru», рассказал в пятницу на брифинге глава областной федерации парусного спорта Константин Малецкий.

По его словам, в этом году в Калининградской области в одно время пройдут сразу две международные парусные регаты — на Кубок трех губернаторов (Калининградской области, Варминско-Мазурского и Поморского воеводств) и на Кубок двух ректоров (БГА и Гданьского морского университета). Вечером в пятницу, 7 июля яхты после гонки в заливе пройдут по морскому каналу к двухъярусному мосту.

«В полночь мост планируется поднять, чтобы яхты прошли под ним в сторону Музея Мирового океана и эстакадного моста», — рассказал Константин Малецкий. Он отметил, что проход яхт планируется сделать красочным — поднять паруса, организовать подсветку и музыкальное сопровождение. «Парад парусов будет длиться около часа, после чего яхты ошвартуются на ночь около Музея Мирового океана», — отметил глава федерации.

По предварительным данным, в регате на Кубок двух ректоров планируется участие около 20 яхт, в регате на Кубок трех губернаторов — около 50−60 яхт из Калининградской области, Польши, Германии, Литвы, Швеции и т. д.

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