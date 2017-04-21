На День города в Калининграде планируют поднять двухъярусный мост
Это необходимо, чтобы пропустить яхты.
Это необходимо, чтобы пропустить яхты.
В Калининграде на День города планируется поднять двухъярусный мост, чтобы пропустить яхты. Об этом, как передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru», рассказал в пятницу на брифинге глава областной федерации парусного спорта Константин Малецкий.
По его словам, в этом году в Калининградской области в одно время пройдут сразу две международные парусные регаты — на Кубок трех губернаторов (Калининградской области,
«В полночь мост планируется поднять, чтобы яхты прошли под ним в сторону Музея Мирового океана и эстакадного моста», — рассказал Константин Малецкий. Он отметил, что проход яхт планируется сделать красочным — поднять паруса, организовать подсветку и музыкальное сопровождение. «Парад парусов будет длиться около часа, после чего яхты ошвартуются на ночь около Музея Мирового океана», — отметил глава федерации.
По предварительным данным, в регате на Кубок двух ректоров планируется участие около 20 яхт, в регате на Кубок трех губернаторов — около 50−60 яхт из Калининградской области, Польши, Германии, Литвы, Швеции