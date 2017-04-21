Прямые авиарейсы свяжут Нижний Новгород и Тюмень с 2 мая

Прямые авиарейсы свяжут аэропорты Нижнего Новгорода и Тюмени, сообщает пресс-служба аэровокзала Стригино.

Регулярное воздушное сообщение между двумя городами открывается с 2 мая. Самолеты будут летать по маршруту два раза в неделю: по вторникам и субботам.

С 2 по 13 мая включительно вылет из Нижнего Новгорода будет осуществляться в 09:50, с 16 мая по 28 октября время меняется. Самолеты из Тюмени в Нижний будут отправляться в 15:30, из Нижнего Новгорода в Тюмень — в 16:50.