Госдума выходит в соцсети

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Новое руководство Думы провело аудит цифрового направления — не только сайта и социальных сетей, но и программного обеспечения аппарата. По словам собеседников, аудит показал, что ресурсы не соответствуют современным реалиями. Легкость Госдумы У думских социальных сетей должен быть легкий и современный дизайн (для аккаунтов разработают фирменный стиль), а контент должны быть понятен читателям: новости, фото дня, интересные факты о думе и депутатах, прямые трансляции, разъяснения законопроектов. До сих пор у Госдумы есть только автоматический Twitter с новостями с официального сайта.

У спикера Госдумы Вячеслава Володина не появится официальных аккаунтов ни в одной из социальных сетей. Подход будет отличаться от ведения аккаунтов у других госорганов: за контент будут отвечать не smm-специалисты, а профессиональные журналисты. Планируется, что каждая площадка будет самостоятельной и информация на них будет доноситься разными способами. В Instagram — Госдума в лицах, в Facebook — мнения экспертов и оценка, «В контакте» — разъяснение законов, приводит пример собеседник в аппарате. «Кроме того, чтобы показать открытость Думы людям и привлечь их внимание, будет запущен ряд спецпроектов совместно с Mail Ru Group — “В контакте” и “Одноклассниками”», — знает он. Официальный сайт Госдумы модернизируют по поручению спикера, продолжает собеседник в аппарате. Этим под руководством председателя Комитета по информационным технологиям Леонида Левина занимается рабочая группа из экспертов, и через полгода сайт должен перезапуститься.

В Госдуме планируют собрать «объединённую редакцию по примеру ведущих СМИ»: около 20 сотрудников, которые будут заниматься сайтом и социальными сетями.

Запуск социальных сетей — первый этап этой работы, знает собеседник. Свои сайты ранее уже переделали Совет Федерации, правительство и Кремль. Есть определенные требования пользователей: «легкий и понятный интерфейс, доступность для гаджетов», — добавляет думский чиновник. МИД в пример Лучшие кейсы аккаунтов государственных органов в социальных сетях — МИД и «Роскосмос», считает директор по технологиям агентства «Интернет-агитация» Валерий Соловьев.

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У МИДа самое большое количеств подписчиков (только в «Твиттере» 1,25 млн) и самое большое количество сообщений, несколько десятков в день, рассказывает эксперт. По его мнению, продвижению министерства помогает «яркий стиль Марии Захаровой, разбавление серьезной информации эмоциями и юмором». «Роскосмос» активно развивает аккаунты «В контакте» и в Instagram, добавляет Соловьев: «Например, сейчас “Роскосмос” запустил “В контакте” целый документальный сериал “В космосе”, в котором они показывают, как готовится и проходит полет на МКС. Первую серию уже посмотрело 800 000 человек», — объясняет специалист.

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Решение Госдумы сразу завести аккаунты в шести основных соцсетей абсолютно правильное, так как вместе они покрывают практически весь спектр интернет-пользователей, продолжает Соловьев. «В контакте» и «Одноклассники» — соответственно более молодую и более возрастную аудиторию по всей стране, а Facebook и Telegram — особые социальные группы в Москве и региональных столицах: чиновников, политиков, СМИ, креативный класс, экспертное и научное сообщества. Instagram — активную молодежь в средних и крупных городах. Что касается Twitter, то он развит среди политиков и госорганов на Западе, а в России это уже не особенно перспективная история, уверен Соловьев.

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