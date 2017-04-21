Госдума выходит в соцсети

Новое руководство Думы провело аудит цифрового направления — не только сайта и социальных сетей, но и программного обеспечения аппарата. По словам собеседников, аудит показал, что ресурсы не соответствуют современным реалиями.
Легкость Госдумы
У думских социальных сетей должен быть легкий и современный дизайн (для аккаунтов разработают фирменный стиль), а контент должны быть понятен читателям: новости, фото дня, интересные факты о думе и депутатах, прямые трансляции, разъяснения законопроектов. До сих пор у Госдумы есть только автоматический Twitter с новостями с официального сайта.
У спикера Госдумы Вячеслава Володина не появится официальных аккаунтов ни в одной из социальных сетей.
Подход будет отличаться от ведения аккаунтов у других госорганов: за контент будут отвечать не smm-специалисты, а профессиональные журналисты. Планируется, что каждая площадка будет самостоятельной и информация на них будет доноситься разными способами. В Instagram — Госдума в лицах, в Facebook — мнения экспертов и оценка, «В контакте» — разъяснение законов, приводит пример собеседник в аппарате. «Кроме того, чтобы показать открытость Думы людям и привлечь их внимание, будет запущен ряд спецпроектов совместно с Mail Ru Group — “В контакте” и “Одноклассниками”», — знает он.
Официальный сайт Госдумы модернизируют по поручению спикера, продолжает собеседник в аппарате. Этим под руководством председателя Комитета по информационным технологиям Леонида Левина занимается рабочая группа из экспертов, и через полгода сайт должен перезапуститься.
В Госдуме планируют собрать «объединённую редакцию по примеру ведущих СМИ»: около 20 сотрудников, которые будут заниматься сайтом и социальными сетями.
Запуск социальных сетей — первый этап этой работы, знает собеседник.
Свои сайты ранее уже переделали Совет Федерации, правительство и Кремль. Есть определенные требования пользователей: «легкий и понятный интерфейс, доступность для гаджетов», — добавляет думский чиновник.
МИД в пример
Лучшие кейсы аккаунтов государственных органов в социальных сетях — МИД и «Роскосмос», считает директор по технологиям агентства «Интернет-агитация» Валерий Соловьев.
У МИДа самое большое количеств подписчиков (только в «Твиттере» 1,25 млн) и самое большое количество сообщений, несколько десятков в день, рассказывает эксперт. По его мнению, продвижению министерства помогает «яркий стиль Марии Захаровой, разбавление серьезной информации эмоциями и юмором».
«Роскосмос» активно развивает аккаунты «В контакте» и в Instagram, добавляет Соловьев: «Например, сейчас “Роскосмос” запустил “В контакте” целый документальный сериал “В космосе”, в котором они показывают, как готовится и проходит полет на МКС. Первую серию уже посмотрело 800 000 человек», — объясняет специалист.
Решение Госдумы сразу завести аккаунты в шести основных соцсетей абсолютно правильное, так как вместе они покрывают практически весь спектр интернет-пользователей, продолжает Соловьев.
«В контакте» и «Одноклассники» — соответственно более молодую и более возрастную аудиторию по всей стране, а Facebook и Telegram — особые социальные группы в Москве и региональных столицах: чиновников, политиков, СМИ, креативный класс, экспертное и научное сообщества. Instagram — активную молодежь в средних и крупных городах. Что касается Twitter, то он развит среди политиков и госорганов на Западе, а в России это уже не особенно перспективная история, уверен Соловьев.
По его мнению, совершенно напрасно забыт «интернет-телевизор Youtube, где можно создать канал Госдумы». В отличие, например, от «ВКонтакте» и «Одноклассников», где страницам Госдумы придется стартовать с нуля и планомерно набирать подписчиков, в Youtube уже сегодня есть блогеры с многомиллионными аудиториями, считает Соловьев и приводит в пример выросшую популярность Владимира Жириновского в интернете после эфира для видеоблога «Дневник хача».
«Алексей Навальный на этой неделе снова в топе Youtube благодаря походу на интервью к Юрию Дудю. Сложно представить, что вслед за Навальным к Дудю придет спикер Госдумы», — сомневается Соловьев. «Отправлять туда Наталью Поклонскую мы бы тоже не рекомендовали. А вот если бы к нему пришел, например, депутат от “Единой России” Андрей Исаев, на ходу говорящий афоризмами, умеющий ответить на троллинг троллингом, это была бы бомба», — уверяет он.
Тут может быть два направления, рассуждает политолог Михаил Виноградов. Одно — увеличить контроль, так как соцсети стали слишком публичными площадками, говорит он. Второе — рационализировать активность в соцсетях. «Попытаться исправить привычную ситуацию, когда депутат на своей странице ограничивается описанием своих встреч в третьем лице, поздравлениями читателей с праздником и поздравлениями коллег-депутатов с днями рождения», — предполагает он.
«Например, Telegram удобнее для формирования повестки — важная для тебя новость почти гарантированно будет прочитана подписчиками. И вообще вечная проблема Думы — научиться рассказывать о себе коротко. Грамотное использование Telegram может этому помочь», — считает эксперт.