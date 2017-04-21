На выходных Петербург накроет туманом и мокрым снегом

На выходных Петербурге окутает туманом, сообщает городской Гидрометцентр. Улучшения погоды в Северной столице в ближайшее время ожидать не следует.

Согласно прогнозу синоптиков, воздух в субботу и воскресенье прогреется до 4 °C. 22 апреля город накроет мокрым снегом с дожем. 23 апреля осадки будут кратковременными, сохранится слабый туман.

Ситуацию на дорогах осложнит не только плохая видимость, но и гололедица. Обладателям летней резины рекомендуют не пользоваться личным автомобилем.