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15:45 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

На выходных Петербург накроет туманом и мокрым снегом

Улучшения погоды в городе не ожидается.

Источник: РИА "Новости"

На выходных Петербурге окутает туманом, сообщает городской Гидрометцентр. Улучшения погоды в Северной столице в ближайшее время ожидать не следует.

Согласно прогнозу синоптиков, воздух в субботу и воскресенье прогреется до 4 °C. 22 апреля город накроет мокрым снегом с дожем. 23 апреля осадки будут кратковременными, сохранится слабый туман.

Ситуацию на дорогах осложнит не только плохая видимость, но и гололедица. Обладателям летней резины рекомендуют не пользоваться личным автомобилем.

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