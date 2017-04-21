Калининградский зоопарк выиграл грант фонда Потанина на 1,8 млн рублей
На базе Дома птиц появится интерактивная музейная экспозиции.
На базе Дома птиц появится интерактивная музейная экспозиции.
Калининградский зоопарк впервые стал победителем гранатового конкурса благотворительного фонда Владимир Потанина. Учреждение выиграло в конкурсе программы «Меняющийся музей в меняющемся мире». Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Проект, который подали на рассмотрение ещё в феврале, называется Ab ovo или «От яйца!» Он предусматривает создание на базе Дома птиц интерактивной музейной экспозиции, демонстрирующей непрерывный процесс зарождения, созревания, появления на свет и роста птицы. Посетители с помощью специальных приспособлений смогут увидеть, как развивается зародыш, как яйцо «дозревает» в инкубаторе, процесс вылупления птенца, его развитие до взрослой особи. Экспозиция дополнится мультимедийными продуктами, посвящёнными эволюции и интерактивными элементами.
Стоимость проекта — 1 775 000 руб. Грантовые средства, согласно условиям конкурса, пустят только на создание музейной экспозиции. Все ремонтные работы, связанные с её созданием, зоопарк проведёт за собственный счёт. Срок реализации проекта — до конца сентября 2018 года. Всего на конкурс в этом году поступило 428 заявок из более чем 50 регионов России. В полуфинал вышли 53 проекта, из которых экспертный совет конкурса выбрал 19 победителей.
В прошлом калининградский зоопарк четыре раза подавал разные проекты на грантовый конкурс. Ни одну из заявок не поддержали.