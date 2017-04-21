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15:36 (мск), источник: Калининград.Ru

Калининградский зоопарк выиграл грант фонда Потанина на 1,8 млн рублей

На базе Дома птиц появится интерактивная музейная экспозиции.

Источник: Калининград.Ru

Калининградский зоопарк впервые стал победителем гранатового конкурса благотворительного фонда Владимир Потанина. Учреждение выиграло в конкурсе программы «Меняющийся музей в меняющемся мире». Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе зоопарка.

Проект, который подали на рассмотрение ещё в феврале, называется Ab ovo или «От яйца!» Он предусматривает создание на базе Дома птиц интерактивной музейной экспозиции, демонстрирующей непрерывный процесс зарождения, созревания, появления на свет и роста птицы. Посетители с помощью специальных приспособлений смогут увидеть, как развивается зародыш, как яйцо «дозревает» в инкубаторе, процесс вылупления птенца, его развитие до взрослой особи. Экспозиция дополнится мультимедийными продуктами, посвящёнными эволюции и интерактивными элементами.

Стоимость проекта — 1 775 000 руб. Грантовые средства, согласно условиям конкурса, пустят только на создание музейной экспозиции. Все ремонтные работы, связанные с её созданием, зоопарк проведёт за собственный счёт. Срок реализации проекта — до конца сентября 2018 года. Всего на конкурс в этом году поступило 428 заявок из более чем 50 регионов России. В полуфинал вышли 53 проекта, из которых экспертный совет конкурса выбрал 19 победителей.

В прошлом калининградский зоопарк четыре раза подавал разные проекты на грантовый конкурс. Ни одну из заявок не поддержали.

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