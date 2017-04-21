2000 байкеров соберутся на открытии мотосезона в Нижнем Новгороде
Традиционные мотопробег пройдет по центральным улицам города.
Традиционные мотопробег пройдет по центральным улицам города.
Около 2 000 байкеров соберутся на открытии мотосезона-2017 в Нижнем Новгороде 22 апреля.
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Движение колонны начнется от площади Ленина, где состоится встреча, затем байкеры проедут по Канавинскому мосту, Похвалинскому съезду, улицам Малой Ямской, Горького, по Метромосту и обратно вернутся на площадь Ленина.