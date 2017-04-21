2000 байкеров соберутся на открытии мотосезона в Нижнем Новгороде

Около 2 000 байкеров соберутся на открытии мотосезона-2017 в Нижнем Новгороде 22 апреля.

Представители байк-клубов региона и просто любители двухколесного мототранспорта совершат массовый заезд по центральным улицам города.

Движение колонны начнется от площади Ленина, где состоится встреча, затем байкеры проедут по Канавинскому мосту, Похвалинскому съезду, улицам Малой Ямской, Горького, по Метромосту и обратно вернутся на площадь Ленина.