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15:38 (мск), источник: Volga News

В Похвистневе 30 молодым семьям вручили жилищные сертификаты

Заместитель председателя правительства Самарской области — министр строительства Александр Баландин 21 апреля вручил 30 молодым семьям Похвистнева жилищные сертификаты, сообщает региональный минстрой.

Свидетельство дает право на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

«Уверен, что сегодняшний день многие из вас ждали с большим нетерпением. Повышение качества жизни людей — это стержень всей политики губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина. Особое внимание в области уделяется поддержке молодых семей. Ваше сегодняшнее благополучие — это вклад в процветание и развитие города, области, страны завтра», — сказал Александр Баландин.

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