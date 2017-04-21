В Кишиневе подключают отопление: что надо знать

КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. В связи с плохими метеоусловиями и низкими температурами в муниципии Кишинев начали подключать отопление.

Об этом объявил главный поставщик тепла в столице АО «Termoelectrica». По информации пресс-службы предприятия, на данный момент отопление подается более чем в 100 жилых домов, в 83 детских сада, в восемь больниц и шесть медучреждений, девятерым экономическим агентам и в четыре частных дома.

«АО “Termoelectrica” еще раз уточняет, что готова возобновить подачу теплоэнергии как в жилые дома, так и в частные, экономическим агентам и бюджетным структурам — в детские сады, больницы и образовательные учреждения», — отметили в компании.

Мобильные группы специалистов «Termoelectrica» находятся в городе для того, чтобы обеспечить подключение к теплосети.