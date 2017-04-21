В Кишиневе подключают отопление: что надо знать
Что необходимо знать кишиневцам для того, чтобы подключить отопление на время холодов.
Что необходимо знать кишиневцам для того, чтобы подключить отопление на время холодов.
КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. В связи с плохими метеоусловиями и низкими температурами в муниципии Кишинев начали подключать отопление.
Об этом объявил главный поставщик тепла в столице АО «Termoelectrica». По информации
«АО “Termoelectrica” еще раз уточняет, что готова возобновить подачу теплоэнергии как в жилые дома, так и в частные, экономическим агентам и бюджетным структурам — в детские сады, больницы и образовательные учреждения», — отметили в компании.
Мобильные группы специалистов «Termoelectrica» находятся в городе для того, чтобы обеспечить подключение к теплосети.
«Все желающие подключить отопление должны обратиться к администратору дома (ЖЭК, председателю ассоциации