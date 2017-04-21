Житель Воронежа нашел самое жуткое отделение «Почты России»

В разговоре с изданием Романцов уточнил, что дом уже пять месяцев определили под снос — здание было построено в начале 50-х годов.

«То, что там за фасадом, даже не снимаю — там совсем ужас. Вот такая “Почта России”, в развалинах. И здесь нам предлагают хранить свои сбережения, получать пенсии, приходить сюда инвалидам и мамам с детьми. В общем, если завтра это рухнет на голову нам и работникам почты, никто не удивится», — сетует Роман.