Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Специалисты выяснили, что такое измена
€1 млн, 63 млн руб и $350 тыс. изъяли у сына генерала ФСО
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей»
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
КНДР испытывает ракеты ради независимости Токио и Сеул выразили протест в связи с новым запуском ракеты в КНДР
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты
В Новосибирске после митингов отменили повышение тарифов ЖКХ
Россиян освободят от проверок счетчиков
Бондарчук рассказал, как влюбился в Паулину Андрееву - СМИ
«Нейтрализация Калининграда»: эксперты - Пентагону
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
СМИ: 66-летняя Ирина Алферова заметно помолодела
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen
Что круче: танк или УАЗик
Фоторепортажи
10Протест одного
22Цвет нации
16Мир встретил Пасху
10Полюс холода
15:39 (мск), источник: Афиша Daily

Житель Воронежа нашел самое жуткое отделение «Почты России»

Житель Воронежа Роман Романцов опубликовал на ютьюбе ролик о местом отделении «Почты России», которое работает в заброшенном здании. На него обратил внимание TJ.

В разговоре с изданием Романцов уточнил, что дом уже пять месяцев определили под снос — здание было построено в начале 50-х годов.

«То, что там за фасадом, даже не снимаю — там совсем ужас. Вот такая “Почта России”, в развалинах. И здесь нам предлагают хранить свои сбережения, получать пенсии, приходить сюда инвалидам и мамам с детьми. В общем, если завтра это рухнет на голову нам и работникам почты, никто не удивится», — сетует Роман.

Представители «Почты России» заверили, что 25 апреля «самое жуткое отделение» прекратит свою работу и переедет в другое здание.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Почему девочки травмируют себя намеренно?
Установлена личность напавшего на приемную ФСБ в Хабаровске
Песков прокомментировал критику Кудрина в адрес правительства
МВД аннулировало гражданство РФ террориста Джалилова
АМКУ попросил арестовать имущество «Газпрома»
Состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Лиги чемпионов
Диссертацию Мединского отправят в Белгородский университет
Учителя пригласили обсудить «Матильду» в Госдуму
Спорт
В Европу без Ибрагимовича: обзор матчей Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" одолел "Андерлехт" в дополнительное время без травмировавшегося Златана Ибрагимовича
Авто
Страшно до слез: странные автомобили Шанхая Китайцы не только копируют. Иногда они сами пытаются рисовать крутые машины. Но по результатам сложно сказать, что хотели дизайнеры — рассмешить или напугать
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок В настоящее время актриса занята на съемках в Европе в фильме американского режиссера
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Россиян освободят от поверок счетчиков
Верховный Суд разъяснил, как унаследовать дачу без оформления
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Надежда Ручка ждет первенца Певица находится на пятом месяце беременности.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь