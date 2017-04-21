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15:39 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии нашелся молодой отец пятерых детей, пропавший более недели назад

В Башкирии нашелся пропавший более недели назад Роман Махамадиев. Его искала все это время жена, и ждали дома пятеро детей.

Как стало известно ProUfu.ru, 34-летний парень из Тавтиманово пропал 15 апреля. Он уехал рано утром на заработки в Уфу, на завод УМПО, и с тех пор его местонахождение было неизвестно.

Сегодня молодой многодетный отец был найден. Об этом сообщила его жена. По ее словам, с ним сейчас все хорошо — он жив и здоров. Как оказалось, все это время Роман был в загуле. Жена искренне надеется, что такое больше не повторится.

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