В память о казаках в Краснодаре установили поклонный крест

На Всесвятском кладбище Краснодара появился поклонный крест. Его установили в память о казаках-жертвах репрессий.

Создал поклонный крест атаман казачьего общества Александр Каданин. Большую часть финансирования он взял на себя, но помогли также соратники и прихожане храма Всех Святых.