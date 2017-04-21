В память о казаках в Краснодаре установили поклонный крест
Он призван увековечить память казаков, которые стали жертвами репрессий. В планах — возведение в этом месте мемориала с часовней.
Он призван увековечить память казаков, которые стали жертвами репрессий. В планах — возведение в этом месте мемориала с часовней.
На Всесвятском кладбище Краснодара появился поклонный крест. Его установили в память о
Создал поклонный крест атаман казачьего общества Александр Каданин. Большую часть финансирования он взял на себя, но помогли также соратники и прихожане храма Всех Святых.
Работы по возведению памятника начались еще месяц назад. Планировалось, что они закончатся к Радонице, но успели раньше — к Пасхе. Поклонный крест находится на Расстрельном углу погоста. В планах — возведение в этом месте мемориала с часовней, сообщили ГТРК «Кубань» в