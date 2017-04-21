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15:42 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В память о казаках в Краснодаре установили поклонный крест

Он призван увековечить память казаков, которые стали жертвами репрессий. В планах — возведение в этом месте мемориала с часовней.

Источник: ГТРК «Кубань»

На Всесвятском кладбище Краснодара появился поклонный крест. Его установили в память о казаках-жертвах репрессий.

Создал поклонный крест атаман казачьего общества Александр Каданин. Большую часть финансирования он взял на себя, но помогли также соратники и прихожане храма Всех Святых.

Работы по возведению памятника начались еще месяц назад. Планировалось, что они закончатся к Радонице, но успели раньше — к Пасхе. Поклонный крест находится на Расстрельном углу погоста. В планах — возведение в этом месте мемориала с часовней, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе Кубанского казачьего общества.

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