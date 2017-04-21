Андрей Бочаров поставил задачу завершить «Аллею России» до 9 Мая

Во время своей инспекционной поездки по основным объектам строительства глава региона осмотрел площадку, на которой возводится «Аллея России». Здесь уже укладывают тротуарную плитку, сегодня были высажены 85 серебристых кленов.

Андрей Бочаров поставил задачу завершить все работы до 9 мая 2017 года: открытие «Аллеи России» должно состояться в День Победы. Для этого губернатор Волгоградской области предложил провести рабочее совещание по проблемам реализации проекта создания Мемориального парка в окончательном виде.