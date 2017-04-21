Андрей Бочаров поставил задачу завершить «Аллею России» до 9 Мая
Сегодня губернатор Волгоградской области проверил ход работ на «Аллее России», создаваемой в Мемориальном парке у подножия Мамаева кургана.
Сегодня губернатор Волгоградской области проверил ход работ на «Аллее России», создаваемой в Мемориальном парке у подножия Мамаева кургана.
Во время своей инспекционной поездки по основным объектам строительства глава региона осмотрел площадку, на которой возводится «Аллея России». Здесь уже укладывают тротуарную плитку, сегодня были высажены 85 серебристых кленов.
Андрей Бочаров поставил задачу завершить все работы до 9 мая 2017 года: открытие «Аллеи России» должно состояться в День Победы. Для этого губернатор Волгоградской области предложил провести рабочее совещание по проблемам реализации проекта создания Мемориального парка в окончательном виде.
Андрей Бочаров рекомендовал разбить строительство Мемориального парка на этапы, чтобы «яснее и конкретнее видеть объем предстоящей задачи».
Напомним, что мемориальный парк был создан в 1965 году жителями города, которые высадили у подножия Мамаева кургана деревья и кустарники в память о своих родных и близких, павших в годы Великой Отечественной войны. Однако аллея нуждалась в обновлении. Задача благоустройства символичного для волгоградцев парка была поставлена губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.
— Это будет хороший вклад в празднование юбилея Сталинградской Победы. Он не заканчивается 2 февраля — весь 2017 год будет посвящен этому событию, — отметил во время инспекционной поездки глава региона Андрей Бочаров.