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15:54 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Диссертацию Владимира Мединского рассмотрят в Белгородском университете

Докторская диссертация министра культуры России Владимира Мединского, которую группа ученых обвиняет в ненаучности, будет отправлена на рассмотрение в диссертационный совет по истории при Белгородском государственном национальном исследовательском университете (БелГУ). Об этом сообщил член президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Михаил Гельфанд.

Источник: РИА "Новости"

По словам господина Гельфанда, с предложением отправить диссертацию на рассмотрение в БелГУ на заседании выступил экспертный совет по истории, и это предложение было поддержано президиумом ВАК. «Это предложение экспертного совета, с которым согласился президиум (ВАК)», — сообщил он «Интерфаксу».

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Напомним, что заявление о лишении господина Мединского докторской степени было подано в апреле 2016 года историками Вячеславом Козляковым и Константином Ерусалимским вместе с экспертом «Диссернета» Иваном Бабицким. ВАК направила дело на рассмотрение в Уральский федеральный университет (УрФУ). Заседание было назначено на 4 октября 2016 года, но Владимир Мединский не смог приехать в Екатеринбург. Позже ВАК отозвала дело из УрФУ, заявив об истечении срока рассмотрения.

После этого комиссия направила материалы в диссовет исторического факультета МГУ. Министр обещал прийти на заседание в Москве, но встреча несколько раз переносилась. А 7 февраля 2017 года декан истфака Иван Тучков объявил, что совет «ознакомился с представленными материалами», но «не видит оснований для их дальнейшего рассмотрения ввиду отсутствия в них указаний на необоснованные заимствования и нарушения процедуры защиты». На этой неделе председатель экспертного совета ВАК по истории Павел Уваров заявил «Ъ», что жалоба на научную работу министра культуры все-таки будет рассмотрена по существу.

Комментарии
1
Mikhael Bulatov
История не является наукой.
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