Диссертацию Владимира Мединского рассмотрят в Белгородском университете

По словам господина Гельфанда, с предложением отправить диссертацию на рассмотрение в БелГУ на заседании выступил экспертный совет по истории, и это предложение было поддержано президиумом ВАК. «Это предложение экспертного совета, с которым согласился президиум (ВАК)», — сообщил он «Интерфаксу».

Напомним, что заявление о лишении господина Мединского докторской степени было подано в апреле 2016 года историками Вячеславом Козляковым и Константином Ерусалимским вместе с экспертом «Диссернета» Иваном Бабицким. ВАК направила дело на рассмотрение в Уральский федеральный университет (УрФУ). Заседание было назначено на 4 октября 2016 года, но Владимир Мединский не смог приехать в Екатеринбург. Позже ВАК отозвала дело из УрФУ, заявив об истечении срока рассмотрения.